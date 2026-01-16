Bad Bunny en Lima: amplían horarios del Metropolitano y Corredor Azul por conciertos en el Estadio Nacional

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que la Estación Estadio Nacional del Metropolitano ampliará su horario de atención los días viernes y sábado, 16 y 17 de enero, en el marco de los conciertos del cantante puertorriqueño Benito Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny.

"Este viernes 16 y sábado 17 de enero, Bad Bunny se presenta en Lima, y el Metropolitano ampliará el horario de la Estación Estadio Nacional para tu retorno al norte y sur de Lima", informó la ATU.

¿Cuál será el horario especial del Metropolitano y Corredor Azul para los conciertos de Bad Bunny en Lima?

El Metropolitano atenderá hasta la medianoche, de la misma manera que el Corredor Azul, que reforzará la ruta 301 hacia Barranco, Miraflores y el Rímac.

Asimismo, compartió una gráfica donde se establecen los paradores de taxis autorizados para quienes decidan utilizar este medio de transporte una vez culminado el concierto.

Furor por Bad Bunny

Desde la madrugada desde este viernes, fanáticos de Bad Bunny ya se encuentran acampando en los exteriores del Estadio Nacional en la búsqueda de ser los primeros en ingresar al recinto.

Un equipo de RPP pudo constatar que los asistentes instalaron cartones, colchones y carpas para asegurar un lugar cerca del escenario principal y alternativo del artista.

El primer concierto del artista boricua está programado para las nueve de la noche.

"He esperado mucho tiempo para este concierto, aproximadamente unos 10 meses", contó un adolescente a RPP.

Nuestro reportero también encontró a una mujer, que dijo haber adquirido la entrada para su hijo, Diego, como regalo por su próximo cumpleaños.

¿A qué hora empieza el concierto de Bad Bunny en Lima?

La organización de los conciertos de Bad Bunny en Lima dio a conocer los horarios oficiales para el ingreso del público y el desarrollo del espectáculo.

Estos son los horarios establecidos para que los asistentes puedan planificar su llegada al Estadio Nacional: