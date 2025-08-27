Juntos y tomados del brazo: Zoë Kravitz y Harry Styles pasean en Roma y avivan posible romance

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Zoë Kravitz y Harry Styles vienen protagonizando diferentes comentarios en redes sociales al viralizarse varios videos —y fotos— donde ambos aparecen tomados del brazo mientras caminan por las calles de Roma desatando rumores de un posible romance.

En efecto, diversos usuarios compartieron, el último domingo 24 de agosto, las imágenes del recordado integrante de la boyband One Direction junto a la hija del músico Lenny Kravitz en una actitud bastante cariñosa denotando una confianza más allá de la amistad.

En el video, se puede observar a la actriz y modelo estadounidense usando un minivestido blanco con un bolso, sandalias negras y una gorra del mismo color. Por su parte, el cantante británico luce un pantalón vaquero, una chaqueta azul, lentes oscuros y zapatillas.

Varios medios enfocados en celebridades mencionaron que, si bien el encuentro podría significar una salida amistosa, lo que generó la especulación de un romance fue que Zoë Kravitz agarre del brazo a la expareja de Taylor Swfit exponiendo “una cercanía que muchos han interpretado como una señal de complicidad”.

“Ambos aprovecharon el buen tiempo para recorrer sin prisa la ciudad, aparentemente ajenos a las miradas curiosas y sin percatarse de que estaban siendo grabados”, describió la revista Hola! afirmando que las imágenes ya dieron la vuelta al mundo.

Zoë Kravitz y Austin Butler desataron rumores de romance tras protagonizar juntos la película Caught Stealing. | Fuente: Instagram (zoeisabellakravitz)

Zoë Kravitz desató rumores de romance con Austin Butler en los últimos días

Las imágenes de Zoë Kravitz y Harry Styles llegaron días después de los rumores de un posible romance entre la modelo y el actor Austin Butler, ambos protagonistas de la película de crimen y comedia Caught Stealing.

En efecto, los dos artistas se conocieron durante el rodaje del nuevo thriller policiaco dirigido por Darren Aronofsky. Zoë y Austin mostraron una buena química y confianza tanto en el set como detrás de cámaras.

La semana pasada, ambos personajes estuvieron en el Avant Premier de Londres de la película Caught Stealing posando juntos, abrazándose y mirándose fijamente para los fotógrafos.

"Ambos intercambiaron risas y miradas cargadas de complicidad, revelando lo fuerte que es la conexión que ha surgido entre ellos al grabar esta película y alimentando aún más las especulaciones sobre un posible noviazgo", precisó el medio español.

Harry Styles es recordado por integrar la recordada boyband One Direction. | Fuente: Instagram (harrystyles)

Zoë Kravitz rompió su compromiso con Channing Tatum tras tres años de relación

Zoë Kravitz y Channing Tatum rompieron su compromiso luego de tres años de relación. Fue en octubre de 2024 que la revista People dio a conocer que la pareja decidió separarse luego de trabajar juntos en la película Blink Twice, que fue el debut como directora de Kravitz y donde Tatum brilló como protagonista.

Apenas unas horas antes de que se hiciera pública la noticia de su separación, Channing compartió una publicación en Instagram, anticipando su próxima aparición en la nueva película de los hermanos Zellner con una captura de pantalla de un artículo de Deadline sobre el proyecto.

La historia de amor entre Channing Tatum y Zoë Kravitz comenzó a tomar forma en agosto de 2021, cuando fueron fotografiados paseando juntos por las calles de Nueva York.

Un mes después, la pareja fue vista en la Met Gala, y Tatum hizo oficial su relación en Instagram durante Halloween, compartiendo una foto de ambos disfrazados como la famosa pareja de Taxi Driver. El 2023, anunciaron su compromiso anulándolo un año después.