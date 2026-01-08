David Harbour abandonó proyecto de cine tras sentirse “abrumado” por el final de ‘Stranger Things’

Después de que Stranger Things llegara a su fin, David Harbour ya se estaba preparando para continuar con su carrera y enfocarse en otros proyectos como Behemoth!, la última película en la que estaba trabajando.

Sin embargo, de acuerdo con Variety, el actor decidió no continuar en la cinta. “Múltiples personas cercanas a la producción dijeron que Harbour se sintió abrumado por el cierre de la serie Stranger Things“, por eso decidió “dar un paso al costado”, se lee en la publicación de la revista afirmando que se comunicaron con un representante de Searchlight Pictures. Además, “quiere tomarse un tiempo para descansar”.

Aunque la productora no ha revelado la trama de Behemoth!, solo la describieron como “una carta de amor a la música del cine y a las personas que la crean”.

David Harbour iba a compartir escenas con Pedro Pascal, Olivia Wilde y Eva Victor.

¿Qué viene tras el final de ‘Stranger Things’ en Netflix?

Más allá de la serie televisiva, el universo de Stranger Things ya cuenta con una producción teatral. La obra precuela Stranger Things: The First Shadow se estrenó en Londres en diciembre de 2023 y llegó a Broadway en abril de 2025, abordando los orígenes de la historia.

Asimismo, a comienzos de noviembre de 2025, Netflix presentó un primer adelanto de Stranger Things: Tales from ’85, una serie animada anunciada originalmente en 2023. Esta producción está ambientada en Hawkins durante el invierno de 1985 y, según su sinopsis oficial, “los personajes originales deben enfrentarse a nuevos monstruos y desentrañar un misterio paranormal que aterroriza a su pueblo”.

“Con la animación, realmente no hay límites”, explicó Ross Duffer en declaraciones a Tudum.

Por su parte, Matt Duffer señaló que el proyecto será "genial, porque los chicos pueden mantenerse jóvenes para siempre". La serie animada contará con un elenco nuevo que dará voz a los personajes y tiene previsto su estreno en Netflix a finales de este año.