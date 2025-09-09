¿Qué pasó con Joe Jonas? Cantante genera reacciones tras video viral limpiándose la nariz en el escenario

El vocalista de los Jonas Brothers se volvió tendencia tras ser grabado antes de iniciar un concierto en Los Ángeles el último fin de semana. Revisa el curioso video de Joe Jonas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Joe Jonas es protagonista de un curioso video viral en redes sociales. ¿Qué pasó? Resulta que el cantante de los Jonas Brothers fue captado viéndose al espejo y limpiándose la nariz de una manera particular en pleno concierto, con la banda de pop rock en una presentación que tuvieron en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, el último sábado 6 de setiembre.

Como una manera de prepararse para subir al escenario, el cantante de Cake By The Ocean fue grabado por un fan mientras se limpiaba la nariz con un pañuelo mirándose al espejo fijamente.

En el video, que se volvió tendencia en TikTok y en X (Ex Twitter), el vocalista de 36 años abrió la boca, después volvió a tocarse la nariz metiendo su dedo y sacudirse de nuevo. Finalmente, Joe se sacudió el rostro con una toalla, tomó el micrófono y salió al estrado para empezar a cantar frente a los miles de asistentes.

Cabe resaltar que el momento se dio minutos antes que los Jonas Brothers presenten al cantante John Legend en el escenario. El grupo también tuvo como invitado a la banda 5 Seconds of Summer, que acompañaron al grupo como parte de su gira en Estados Unidos, Jonas20: Greetings from your Hometown Tour.

Los Jonas Brothers se presentaron en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el último sábado 6 de setiembre. | Fuente: Instagram (jonasbrothers)

Joe Jonas generó reacciones divididas entre sus fans

El video de Joe Jonas tocándose la nariz en pleno concierto generó diversas reacciones divididas entre sus fans y demás seguidores en redes sociales.

Mientras algunos se reían del gesto de Joe afirmando que solo se estaba “sacando los mocos” de la nariz, otros deslizaron la posibilidad de que el cantante y actor estadounidense esté consumiendo alguna especie de estupefacientes.

"¡Dejen al hombre en paz, es solo un humano!", "La próxima vez que Joe Jonas tenga un moco molestándolo en el escenario, nadie volverá a decir tonterías", "Sin drogas por favor", "Estaba repasando sus líneas", fueron algunos de los comentarios.

Por otro lado, Page Six señaló que el propio Joe Jonas habría desmentido que esté consumiendo drogas, mostrando una respuesta graciosa, que luego borró, a uno de los videos que se viralizaron en TikTok. “Jajaja, ¿nunca tuviste un moco?”, escribió el cantante generando risas entre sus seguidores.

Demi Lovato y Joe Jonas revivieron las canciones de Camp Rock

Demi Lovato y Joe Jonas revivieron las memorables canciones de la película musical Camp Rock. Luego de 17 años de interpretarla por primera vez en el clásico de Disney, ambos artistas revivieron la experiencia en un último concierto de los Jonas Brothers en el MetLife Stadium de Nueva Jersey semanas atrás.

El momento especial comenzó cuando Nick Jonas recordó la audición de Joe para Camp Rock y cómo su padre consiguió que también incluyeran a Kevin en ambas películas.

"Creo que ya es hora de que todos recorramos juntos este camino de recuerdos y celebremos una pequeña película llamada Camp Rock", comentó antes de dejar que Joe interprete Gotta Find You.

Minutos después, Demi subió al escenario para enlazar con This Is Me. El público, por supuesto, estalló en gritos de emoción. El himno juvenil supera los 200 millones de reproducciones en Spotify y los 100 millones en YouTube.

"Creo que no tocábamos esa canción desde hace casi 10 años", dijo Joe. "Podría haber sido incluso más tiempo. Es una locura", añadió Demi, quien continuó con el tema Wouldn’t Change a Thing, de la banda sonora de Camp Rock 2: The Final Jam.

El instante quedó inmortalizado en sus redes sociales con el mensaje: "Gracias por invitarme, Jonas Brothers". También fue capturado por Jutes, esposo de Demi, quien escribió en sus historias de Instagram: "No podría estar más orgulloso. Te amo muchísimo", junto a un video de la presentación.