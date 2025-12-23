Barry Manilow anuncia que padece cáncer de pulmón y que deberá someterse a una cirugía

El cantante reveló que fue diagnosticado con cáncer de pulmón y que deberá someterse a una cirugía, motivo por el cual reprogramará varios conciertos previstos para enero.

Gran preocupación generó Barry Manilow este lunes, a pocos días de la Navidad. El cantante neoyorquino, de 82 años, reveló que fue diagnosticado con cáncer de pulmón y que deberá someterse a una intervención quirúrgica, motivo por el cual se ha visto obligado a reprogramar varios conciertos previstos para enero.

Manilow alcanzó la fama internacional en la década de 1970 con una cadena de éxitos que lo consolidaron como una de las figuras más populares del pop estadounidense, entre ellos Mandy, Copacabana y Can’t Smile Without You. Con una carrera que supera las cinco décadas y millones de discos vendidos, la noticia sobre su estado de salud ha generado preocupación entre sus seguidores y la industria musical.

“Como muchos saben, recientemente pasé seis semanas con bronquitis, seguidas de una recaída de otras cinco semanas”, explicó el artista en un comunicado difundido en sus redes sociales. Aunque logró recuperarse, su médico decidió ordenar una resonancia magnética como medida preventiva. El resultado fue inesperado.

¿Cómo se encuentra Barry Manilow?

“La resonancia reveló una mancha cancerosa en mi pulmón izquierdo que debe ser extirpada. Es pura suerte —y contar con un gran médico— que se haya detectado tan pronto. Esa es la buena noticia”, señaló el intérprete.

Manilow precisó que deberá someterse a una cirugía para retirar la lesión y que, según los médicos, no existen indicios de que el cáncer se haya extendido. “Me estoy haciendo más pruebas para confirmarlo. Así que eso es todo: nada de quimioterapia, nada de radiación. Solo sopa de pollo y repeticiones de I Love Lucy”, agregó.

El cantante será operado a finales de diciembre y necesitará aproximadamente un mes de recuperación, lo que ha obligado a reprogramar los conciertos que tenía previstos en Estados Unidos para enero, los cuales se realizarán entre febrero y abril.

“Siento mucho que tengan que cambiar sus planes”, expresó. “Al igual que ustedes, todos estábamos muy entusiasmados con los shows de enero y detestamos tener que mover todo”.

Finalmente, Manilow aprovechó el mensaje para enviar un saludo navideño a sus seguidores y hacer un llamado a la prevención. “Les deseo una maravillosa Navidad y un próspero Año Nuevo. Y recuerden: ante el más mínimo síntoma… ¡háganse una prueba!”, concluyó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis