Zendaya y Tom Holland están casados: el estilista Law Roach revela que la boda ya ocurrió

El estilista de Zendaya aseguró en la alfombra roja de los Actor Awards 2026 que la boda ya se realizó y sorprendió a los fans de la pareja.

Zendaya y Tom Holland ya habrían dado el “sí, acepto”. Así lo confirmó Law Roach, estilista y colaborador cercano de la actriz, durante una breve entrevista en la alfombra roja de los Actor Awards 2026, celebrados el domingo 1 de marzo.

En conversación con Access Hollywood, Roach soltó la noticia sin rodeos: “La boda ya ocurrió”, dijo entre risas, y agregó en tono de broma: “Se lo perdieron”. Ante la insistencia del reportero —“¿Eso es verdad?”— respondió: “Es totalmente verdad”.

Ausentes en la gala

Para la ceremonia —antes conocida como SAG Awards— ni Zendaya ni Tom Holland asistieron al evento en Los Ángeles. Ninguno tenía proyectos nominados este año ni participaba como presentador.

Sin embargo, 2026 promete ser un año movido para ambos. Zendaya ya inició la promoción de El drama, que se estrena el 2 de abril en Latinoamérica, y según adelantó Roach meses atrás, se vienen varias alfombras rojas.

Los rumores de compromiso

Las especulaciones sobre el compromiso comenzaron en los Globos de Oro 2025, cuando Zendaya, de 29 años, apareció con un anillo de diamantes en el dedo anular izquierdo. Poco después, TMZ confirmó el compromiso citando fuentes cercanas a la pareja.

En enero de 2025, Dominic Holland, padre del actor británico, reveló en su cuenta de Patreon detalles de la pedida de mano. Según contó, Tom había comprado el anillo y hablado previamente con el padre de Zendaya para pedir permiso antes de proponerle matrimonio.

Meses después, en septiembre de 2025, el propio Tom Holland confirmó indirectamente el compromiso al corregir a un reportero que se refirió a la actriz como su “novia”. Entre risas, respondió: “Prometida”.

¿Cómo surgió el romance de Zendaya y Tom Holland?

Zendaya y Tom Holland se conocieron en 2016 durante el rodaje de Spider-Man: De regreso a casa. Aunque en ese momento insistían en que solo eran amigos, los rumores de romance comenzaron a circular casi de inmediato.

La relación se confirmó oficialmente en 2021, cuando fueron fotografiados besándose dentro de un automóvil en Los Ángeles. Desde entonces, la pareja ha optado por mantener su historia de amor con bajo perfil, pese al constante interés mediático.

En una entrevista con GQ, Holland habló sobre los desafíos de vivir una relación bajo el escrutinio público. “Una de las desventajas de nuestra fama es que la privacidad ya no está realmente bajo nuestro control”, señaló. Zendaya expresó una idea similar: “Cuando amas a alguien, hay momentos que quisieras que fueran solo tuyos”.

Hoy, consolidados como una de las parejas más queridas de Hollywood, Zendaya y Tom Holland han convertido su romance en un vínculo sólido tanto dentro como fuera de la alfombra roja. Mientras ella destaca como referente de la moda y protagonista de grandes producciones, y él alterna el cine con el teatro, ambos mantienen una complicidad que sus seguidores celebran en cada aparición pública.

