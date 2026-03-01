Actor Awards 2026: fecha, hora, nominados y dónde ver en vivo los premios del Sindicato de Actores

La temporada de premios entra en su recta final con los Actor Awards 2026, la gala organizada por el Sindicato de Actores de Cine y Televisión (SAG-AFTRA) y anteriormente conocida como SAG Awards. La ceremonia no solo reconocerá a las mejores actuaciones del año, sino que marcará el inicio de una nueva etapa para el gremio tras la histórica huelga de 2023.
A diferencia de otros premios de la industria, en los Actor Awards los ganadores son elegidos por los propios actores, lo que convierte al reconocimiento en uno de los más valorados dentro del sector.
Aunque no se trata de una premiación nueva, los Actor Awards 2026 marcan un cambio simbólico tras la huelga actoral iniciada en 2023. El nuevo nombre busca reforzar la identidad del sindicato y destacar el papel central del intérprete en la industria audiovisual.
¿Cuándo y dónde se realizan los Actor Awards 2026?
Los Actor Awards 2026 se celebrarán el domingo 1 de marzo de 2026 en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles, California. Esta será la edición número 32 de los premios organizados por el SAG-AFTRA.
¿A qué hora empiezan los Actor Awards 2026?
La ceremonia se transmitirá en vivo el domingo 1 de marzo por Netflix, a las 5 p.m. (hora del Pacífico) / 8 p.m. (hora del Este) en Estados Unidos.
Horarios en Latinoamérica:
- 2 p.m. en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
- 1 p.m. en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
- 4 p.m. en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil
¿Dónde ver los Actor Awards 2026 en vivo?
Los Actor Awards 2026 se podrán ver en vivo por Netflix, como parte del acuerdo entre la plataforma de streaming y el SAG-AFTRA. La gala se transmitirá globalmente sin costo adicional para los suscriptores.
¿Dónde ver la alfombra roja de los Actor Awards 2026?
La alfombra roja de los Actor Awards, preshow oficial del evento, también se transmitirá en vivo por Netflix el mismo 1 de marzo. Incluirá entrevistas con nominados y presentadores, además de la entrega de los premios a Mejor Reparto de Especialistas en cine y televisión.
¿Quién conduce los Actor Awards 2026?
La actriz Kristen Bell regresará como anfitriona de la ceremonia. Será su tercera vez liderando la gala, tras haber sido la primera presentadora en 2018 y repetir en 2025.
¿Quiénes presentarán premios en los Actor Awards 2026?
Entre las celebridades confirmadas como presentadores figuran:
- Allison Janney
- Andy Garcia
- Angela Kinsey
- Benicio del Toro
- Chase Infiniti
- Claire Danes
- Connor Storrie
- Christoph Waltz
- Damian Lewis
- Damson Idris
- Delroy Lindo
- Ellie Kemper
- Gwyneth Paltrow
- Jacob Elordi
- Janelle James
- Jenna Fischer
- Jenna Ortega
- Jessie Buckley
- Lisa Kudrow
- Megan Stalter
- Mia Goth
- Michael B. Jordan
- Miles Caton
- Mindy Kaling
- Odessa A’zion
- Paul W. Downs
- Regina Hall
- Samuel L. Jackson
- Sarah Paulson
- Sean Astin
- Sterling K. Brown
- Teyana Taylor
- Timothée Chalamet
- Tyler Okonma
- Viola Davis
- Woody Harrelson
- Wunmi Mosaku
- Yerin Ha
¿Quién es la embajadora de los Actor Awards 2026?
La actriz Yerin Ha, conocida por interpretar a Sophie Baek en la cuarta temporada de Bridgerton, fue elegida como Embajadora 2026. Cada año, el sindicato selecciona a una figura emergente para representar los valores del gremio y promover causas humanitarias y de servicio público.
Nominados a los Actor Awards 2026 en cine
- Mejor Actor
Timothée Chalamet (Marty Supremo)
Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
Ethan Hawke (Blue Moon)
Michael B. Jordan (Pecadores)
Jesse Plemons (Bugonia)
- Mejor Actriz
Jessie Buckley (Hamnet)
Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
Kate Hudson (Song Sung Blue)
Chase Infiniti (Una batalla tras otra)
Emma Stone (Bugonia)
- Mejor Actor de Reparto
Miles Caton (Pecadores)
Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
Jacob Elordi (Frankenstein)
Paul Mescal (Hamnet)
Sean Penn (Una batalla tras otra)
- Mejor actriz de reparto
Odessa A’zion (Marty Supremo)
Ariana Grande (Wicked: Por siempre)
Amy Madigan (La hora de la desaparición)
Wunmi Mosaku (Pecadores)
Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
- Mejor Reparto
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Pecadores
- Mejor Reparto de Especialistas
F1: La película
Frankenstein
Misión imposible: La Sentencia final
Una batalla tras otra
Pecadores
Nominados a los Actor Awards 2026 en televisión
- Mejor Actor en una Película para Televisión o Serie Limitada
Jason Bateman (Black Rabbit)
Owen Cooper (Adolescence)
Stephen Graham (Adolescence)
Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)
Matthew Rhys (The Beast in Me)
- Mejor Actriz en una Película para Televisión o Serie Limitada
Claire Danes (The Beast in Me)
Erin Doherty (Adolescence)
Sarah Snook (All Her Fault)
Christine Tremarco (Adolescence)
Michelle Williams (Dying for Sex)
- Mejor Actor en una Serie de Drama
Sterling K. Brown (Paradise)
Billy Crudup (The Morning Show)
Walton Goggins (The White Lotus)
Gary Oldman (Slow Horses)
Noah Wyle (The Pitt)
- Mejor Actriz en una Serie de Drama
Britt Lower (Severance)
Parker Posey (The White Lotus)
Keri Russell (The Diplomat)
Rhea Seehorn (Pluribus)
Aimee Lou Wood (The White Lotus)
- Mejor Actor en una Serie de Comedia
Ike Barinholtz (The Studio)
Adam Brody (Nobody Wants This)
Ted Danson (A Man on the Inside)
Seth Rogen (The Studio)
Martin Short (Only Murders in the Building)
- Mejor Actriz en una Serie de Comedia
Kathryn Hahn (The Studio)
Catherine O’Hara (The Studio)
Jenna Ortega (Wednesday)
Jean Smart (Hacks)
Kristen Wiig (Palm Royale)
- Mejor Reparto en una Serie de Drama
The Diplomat
Landman
The Pitt
Severance
The White Lotus
- Mejor Reparto en una Serie de Comedia
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building
The Studio
- Mejor Reparto de Especialistas
Andor
Landman
The Last of Us
El juego del calamar
Stranger Things