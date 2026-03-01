Actor Awards 2026: fecha, hora, nominados y dónde ver en vivo los premios del Sindicato de Actores

La ceremonia antes conocida como SAG Awards inicia una nueva etapa con cambio de nombre y transmisión global por Netflix. Conoce cuándo es, a qué hora empieza y quiénes participarán.

La temporada de premios entra en su recta final con los Actor Awards 2026, la gala organizada por el Sindicato de Actores de Cine y Televisión (SAG-AFTRA) y anteriormente conocida como SAG Awards. La ceremonia no solo reconocerá a las mejores actuaciones del año, sino que marcará el inicio de una nueva etapa para el gremio tras la histórica huelga de 2023.

A diferencia de otros premios de la industria, en los Actor Awards los ganadores son elegidos por los propios actores, lo que convierte al reconocimiento en uno de los más valorados dentro del sector.

Aunque no se trata de una premiación nueva, los Actor Awards 2026 marcan un cambio simbólico tras la huelga actoral iniciada en 2023. El nuevo nombre busca reforzar la identidad del sindicato y destacar el papel central del intérprete en la industria audiovisual.

¿Cuándo y dónde se realizan los Actor Awards 2026?

Los Actor Awards 2026 se celebrarán el domingo 1 de marzo de 2026 en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles, California. Esta será la edición número 32 de los premios organizados por el SAG-AFTRA.

Michael B. Jordan asume un doble papel en 'Pecadores', donde interpreta a los gemelos Smoke y Stack bajo la dirección de Ryan Coogler.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿A qué hora empiezan los Actor Awards 2026?

La ceremonia se transmitirá en vivo el domingo 1 de marzo por Netflix, a las 5 p.m. (hora del Pacífico) / 8 p.m. (hora del Este) en Estados Unidos.

Horarios en Latinoamérica:

2 p.m. en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

1 p.m. en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

4 p.m. en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil

¿Dónde ver los Actor Awards 2026 en vivo?

Los Actor Awards 2026 se podrán ver en vivo por Netflix, como parte del acuerdo entre la plataforma de streaming y el SAG-AFTRA. La gala se transmitirá globalmente sin costo adicional para los suscriptores.

Ambientada en la dictadura brasileña de 1977, 'El agente secreto' fue reconocida en el Festival de Cannes con los premios a Mejor Dirección y Mejor Actor.Fuente: Neon

¿Dónde ver la alfombra roja de los Actor Awards 2026?

La alfombra roja de los Actor Awards, preshow oficial del evento, también se transmitirá en vivo por Netflix el mismo 1 de marzo. Incluirá entrevistas con nominados y presentadores, además de la entrega de los premios a Mejor Reparto de Especialistas en cine y televisión.

¿Quién conduce los Actor Awards 2026?

La actriz Kristen Bell regresará como anfitriona de la ceremonia. Será su tercera vez liderando la gala, tras haber sido la primera presentadora en 2018 y repetir en 2025.

Protagonizada por Jeremy Allen White, 'The Bear' se ha convertido en una serie de culto gracias a su retrato intenso del mundo de la cocina profesional.Fuente: Disney Platform Distribution

¿Quiénes presentarán premios en los Actor Awards 2026?

Entre las celebridades confirmadas como presentadores figuran:

Allison Janney

Andy Garcia

Angela Kinsey

Benicio del Toro

Chase Infiniti

Claire Danes

Connor Storrie

Christoph Waltz

Damian Lewis

Damson Idris

Delroy Lindo

Ellie Kemper

Gwyneth Paltrow

Jacob Elordi

Janelle James

Jenna Fischer

Jenna Ortega

Jessie Buckley

Lisa Kudrow

Megan Stalter

Mia Goth

Michael B. Jordan

Miles Caton

Mindy Kaling

Odessa A’zion

Paul W. Downs

Regina Hall

Samuel L. Jackson

Sarah Paulson

Sean Astin

Sterling K. Brown

Teyana Taylor

Timothée Chalamet

Tyler Okonma

Viola Davis

Woody Harrelson

Wunmi Mosaku

Yerin Ha

¿Quién es la embajadora de los Actor Awards 2026?

La actriz Yerin Ha, conocida por interpretar a Sophie Baek en la cuarta temporada de Bridgerton, fue elegida como Embajadora 2026. Cada año, el sindicato selecciona a una figura emergente para representar los valores del gremio y promover causas humanitarias y de servicio público.

Kieran Culkin interpreta a Roman Roy en la serie dramática de HBO 'Succession', papel que le valió amplio reconocimiento de la crítica.Fuente: Warner Bros. Television Distribution

Nominados a los Actor Awards 2026 en cine

Mejor Actor

Timothée Chalamet (Marty Supremo)

Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Michael B. Jordan (Pecadores)

Jesse Plemons (Bugonia)

Jessie Buckley (Hamnet)

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Chase Infiniti (Una batalla tras otra)

Emma Stone (Bugonia)

Miles Caton (Pecadores)

Benicio del Toro (Una batalla tras otra)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Paul Mescal (Hamnet)

Sean Penn (Una batalla tras otra)

Odessa A’zion (Marty Supremo)

Ariana Grande (Wicked: Por siempre)

Amy Madigan (La hora de la desaparición)

Wunmi Mosaku (Pecadores)

Teyana Taylor (Una batalla tras otra)

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

F1: La película

Frankenstein

Misión imposible: La Sentencia final

Una batalla tras otra

Pecadores

Nominados a los Actor Awards 2026 en televisión

Mejor Actor en una Película para Televisión o Serie Limitada

Jason Bateman (Black Rabbit)

Owen Cooper (Adolescence)

Stephen Graham (Adolescence)

Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)

Matthew Rhys (The Beast in Me)

Claire Danes (The Beast in Me)

Erin Doherty (Adolescence)

Sarah Snook (All Her Fault)

Christine Tremarco (Adolescence)

Michelle Williams (Dying for Sex)

Sterling K. Brown (Paradise)

Billy Crudup (The Morning Show)

Walton Goggins (The White Lotus)

Gary Oldman (Slow Horses)

Noah Wyle (The Pitt)

Britt Lower (Severance)

Parker Posey (The White Lotus)

Keri Russell (The Diplomat)

Rhea Seehorn (Pluribus)

Aimee Lou Wood (The White Lotus)

Ike Barinholtz (The Studio)

Adam Brody (Nobody Wants This)

Ted Danson (A Man on the Inside)

Seth Rogen (The Studio)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Kathryn Hahn (The Studio)

Catherine O’Hara (The Studio)

Jenna Ortega (Wednesday)

Jean Smart (Hacks)

Kristen Wiig (Palm Royale)

The Diplomat

Landman

The Pitt

Severance

The White Lotus

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

The Studio

Andor

Landman

The Last of Us

El juego del calamar

Stranger Things

