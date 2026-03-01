Noel Gallagher dedica a su hermano y a los fans de Oasis su premio a Compositor del Año en los Brit Awards 2026

El guitarrista de Oasis recibió el premio en Manchester y dedicó el galardón a su hermano y al público que mantiene vivas sus canciones desde hace más de tres décadas.

Noel Gallagher fue uno de los grandes protagonistas de los Brit Awards 2026. El guitarrista y compositor de Oasis recibió el premio a Compositor del Año durante la ceremonia celebrada el sábado 28 de febrero en Manchester, su ciudad natal. Fue una edición histórica: por primera vez en sus 47 años, los BRITs se realizaron fuera de Londres.

El reconocimiento —que destaca una “composición excepcional”— ha sido entregado en años anteriores a artistas como Ed Sheeran, RAYE y Charli XCX. En esta ocasión, el encargado de anunciarlo fue Bobby Gillespie, líder de Primal Scream, mientras que un video incluyó un mensaje del técnico del Manchester City, Pep Guardiola, uno de los ídolos deportivos de Gallagher.

El discurso de Noel Gallagher en los Brit Awards 2026

Al subir al escenario, el músico arrancó con una dedicatoria a su entorno más cercano. “Sí, Manchester. Tengo que agradecer a mi hermano, a Bonehead, Guigsy, Tony McCarroll, Alan White, Gem y Andy. Ellos le dieron vida a esas canciones. Sin ellos, yo solo sería un cantautor, y a nadie le importan los malditos cantautores”, dijo entre risas.

Luego dirigió su mensaje a los seguidores de Oasis: “Más importante aún, quiero agradecerles a ustedes, que han mantenido esas canciones vivas durante 35 años. Gracias a ustedes hemos tenido una vida extraordinaria, y se los agradezco muchísimo”. Gallagher cerró con un guiño futbolero que encendió al público: “Que tengan una gran noche. ¡Vamos, malditos Blues!”.

All hail the greatest songwriter this country has ever seen since Lennon n McCartney ps my name is liam x — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 28, 2026

La reacción de Liam Gallagher

Aunque Liam Gallagher no asistió a la ceremonia, reaccionó rápidamente en redes sociales. En su cuenta de X escribió: “Salve al mejor compositor que ha tenido este país desde Lennon y McCartney. P.D.: mi nombre es Liam x”, fiel a su estilo provocador.

Los organizadores explicaron que eligieron a Noel por su impacto en la cultura británica durante más de tres décadas, con canciones que —según señalaron— “siguen resonando con el público de todo el mundo”.

El premio no estuvo exento de comentarios, ya que el músico no ha publicado material nuevo recientemente. Días antes, en una entrevista con talkSPORT, respondió: “No he escrito una canción en dos años. No sé cómo me he salido con la mía, pero lo acepto”.

Más ganadores en los Brit Awards 2026

La noche también tuvo otros momentos destacados. Olivia Dean se llevó varias de las categorías principales, incluyendo Artista Británica del Año, Canción del Año por Rein Me In junto a Sam Fender, y Álbum Británico del Año por The Art of Loving, además del reconocimiento a Mejor Artista Pop.

En el plano internacional, Rosalía fue elegida Artista Internacional del Año y protagonizó una de las presentaciones más comentadas de la gala en el Co-Op Live de Manchester. La cantante interpretó por primera vez en vivo una versión electrónica de Berghain, acompañada por una orquesta, bailarines y la aparición especial de la islandesa Björk.

