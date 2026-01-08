Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Actor Awards 2026: 'Una batalla tras otra', 'The Studio' y todos los nominados a los premios del Sindicato de Actores de Hollywood

‘Una batalla tras otra’ hace historia y encabeza las nominaciones a los Actor Awards 2026 con récord de menciones.
‘Una batalla tras otra’ hace historia y encabeza las nominaciones a los Actor Awards 2026 con récord de menciones. | Fuente: Warner Bros. Pictures
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La película protagonizada por Leonardo DiCaprio lidera las nominaciones de los Actor Awards 2026 y marca un nuevo récord, mientras The Studio domina en televisión.

La temporada de premios en Hollywood sigue perfilando a sus grandes favoritos y Una batalla tras otra vuelve a tomar la delantera. Tras imponerse en los Critics Choice Awards y destacar en las nominaciones a los Globos de Oro, la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio ahora encabeza las candidaturas de los Actor Awards 2026, anteriormente conocidos como los Premios SAG, otorgados por el Sindicato de Actores de Hollywood.

Este miércoles, Una batalla tras otra (One Battle After Another) hizo historia al convertirse en la película más nominada en una sola edición de los premios, con siete menciones. Con ello, superó el récord previo de cinco nominaciones, compartido por títulos como Shakespeare apasionado, Chicago y Todo en todas partes al mismo tiempo. La producción logró presencia en todas las categorías cinematográficas posibles, consolidando su estatus como la gran contendiente del año.

Más favoritos en los Actor Awards 2026

Timothée Chalamet también vuelve a figurar entre los nombres más destacados de la temporada. El actor, de 30 años, fue ganador el año pasado por Un completo desconocido, donde interpretó a Bob Dylan, y ahora suma una nueva nominación gracias a su trabajo en Marty Supremo, papel que ya le valió el Critics Choice Award hace una semana.

En el terreno televisivo, The Studio (Apple TV+) se posiciona como la serie dominante de esta edición. La comedia obtuvo cinco nominaciones, convirtiéndose en la más mencionada del año y logrando candidaturas para gran parte de su elenco principal, además del reconocimiento a Mejor Elenco. Le siguen Adolescencia y The White Lotus, ambas con cuatro nominaciones.

Asimismo, el Sindicato de Actores anunció que Harrison Ford recibirá el Premio de Honor de esta edición, un reconocimiento que en años anteriores fue otorgado a figuras como Jane Fonda, Robert De Niro y Barbra Streisand. Paradójicamente, pese a su extensa y emblemática carrera —que incluye sagas como Star Wars e Indiana Jones—, Ford nunca ha ganado un Actor Award en una categoría competitiva.

A continuación, revisa la lista completa de nominados a los Actor Awards 2026

Leonardo DiCaprio protagoniza 'Una batalla tras otra', una de las grandes favoritas de la temporada de premios.

Leonardo DiCaprio protagoniza 'Una batalla tras otra', una de las grandes favoritas de la temporada de premios.Fuente: Warner Bros. Pictures

Nominados a los Actor Awards 2026 en cine

  • Mejor Actor
    Timothée Chalamet (Marty Supremo)
    Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
    Ethan Hawke (Blue Moon)
    Michael B. Jordan (Pecadores)
    Jesse Plemons (Bugonia)
  • Mejor Actriz
    Jessie Buckley (Hamnet)
    Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
    Kate Hudson (Song Sung Blue)
    Chase Infiniti (Una batalla tras otra)
    Emma Stone (Bugonia)
  • Mejor Actor de Reparto
    Miles Caton (Pecadores)
    Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
    Jacob Elordi (Frankenstein)
    Paul Mescal (Hamnet)
    Sean Penn (Una batalla tras otra)
  • Mejor actriz de reparto
    Odessa A’zion (Marty Supremo)
    Ariana Grande (Wicked: Por siempre)
    Amy Madigan (La hora de la desaparición)
    Wunmi Mosaku (Pecadores)
    Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
  • Mejor Reparto
    Frankenstein
    Hamnet
    Marty Supremo
    Una batalla tras otra
    Pecadores
  • Mejor Reparto de Especialistas
    F1: La película
    Frankenstein
    Misión imposible: La Sentencia final
    Una batalla tras otra
    Pecadores
Ike Barinholtz, Seth Rogen y Kathryn Hahn integran el elenco principal de la serie 'The Studio' (2025).

Ike Barinholtz, Seth Rogen y Kathryn Hahn integran el elenco principal de la serie 'The Studio' (2025).Fuente: Apple TV+

Nominados a los Actor Awards 2026 en televisión

  • Mejor Actor en una Película para Televisión o Serie Limitada
    Jason Bateman (Black Rabbit)
    Owen Cooper (Adolescence)
    Stephen Graham (Adolescence)
    Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)
    Matthew Rhys (The Beast in Me)
  • Mejor Actriz en una Película para Televisión o Serie Limitada
    Claire Danes (The Beast in Me)
    Erin Doherty (Adolescence)
    Sarah Snook (All Her Fault)
    Christine Tremarco (Adolescence)
    Michelle Williams (Dying for Sex)
  • Mejor Actor en una Serie de Drama
    Sterling K. Brown (Paradise)
    Billy Crudup (The Morning Show)
    Walton Goggins (The White Lotus)
    Gary Oldman (Slow Horses)
    Noah Wyle (The Pitt)
  • Mejor Actriz en una Serie de Drama
    Britt Lower (Severance)
    Parker Posey (The White Lotus)
    Keri Russell (The Diplomat)
    Rhea Seehorn (Pluribus)
    Aimee Lou Wood (The White Lotus)
  • Mejor Actor en una Serie de Comedia
    Ike Barinholtz (The Studio)
    Adam Brody (Nobody Wants This)
    Ted Danson (A Man on the Inside)
    Seth Rogen (The Studio)
    Martin Short (Only Murders in the Building)
  • Mejor Actriz en una Serie de Comedia
    Kathryn Hahn (The Studio)
    Catherine O’Hara (The Studio)
    Jenna Ortega (Wednesday)
    Jean Smart (Hacks)
    Kristen Wiig (Palm Royale)
  • Mejor Reparto en una Serie de Drama
    The Diplomat
    Landman
    The Pitt
    Severance
    The White Lotus
  • Mejor Reparto en una Serie de Comedia
    Abbott Elementary
    The Bear
    Hacks
    Only Murders in the Building
    The Studio
  • Mejor Reparto de Especialistas
    Andor
    Landman
    The Last of Us
    El juego del calamar
    Stranger Things
Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.
Entendí esa referencia
Entendí esa referencia
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Actor Awards 2026 SAG Awards 2026 Actor Awards Películas y series

RPP TV

En Vivo

Más sobre Internacional

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA