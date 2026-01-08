Actor Awards 2026: 'Una batalla tras otra', 'The Studio' y todos los nominados a los premios del Sindicato de Actores de Hollywood

La película protagonizada por Leonardo DiCaprio lidera las nominaciones de los Actor Awards 2026 y marca un nuevo récord, mientras The Studio domina en televisión.

La temporada de premios en Hollywood sigue perfilando a sus grandes favoritos y Una batalla tras otra vuelve a tomar la delantera. Tras imponerse en los Critics Choice Awards y destacar en las nominaciones a los Globos de Oro, la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio ahora encabeza las candidaturas de los Actor Awards 2026, anteriormente conocidos como los Premios SAG, otorgados por el Sindicato de Actores de Hollywood.

Este miércoles, Una batalla tras otra (One Battle After Another) hizo historia al convertirse en la película más nominada en una sola edición de los premios, con siete menciones. Con ello, superó el récord previo de cinco nominaciones, compartido por títulos como Shakespeare apasionado, Chicago y Todo en todas partes al mismo tiempo. La producción logró presencia en todas las categorías cinematográficas posibles, consolidando su estatus como la gran contendiente del año.

Más favoritos en los Actor Awards 2026

Timothée Chalamet también vuelve a figurar entre los nombres más destacados de la temporada. El actor, de 30 años, fue ganador el año pasado por Un completo desconocido, donde interpretó a Bob Dylan, y ahora suma una nueva nominación gracias a su trabajo en Marty Supremo, papel que ya le valió el Critics Choice Award hace una semana.

En el terreno televisivo, The Studio (Apple TV+) se posiciona como la serie dominante de esta edición. La comedia obtuvo cinco nominaciones, convirtiéndose en la más mencionada del año y logrando candidaturas para gran parte de su elenco principal, además del reconocimiento a Mejor Elenco. Le siguen Adolescencia y The White Lotus, ambas con cuatro nominaciones.

Asimismo, el Sindicato de Actores anunció que Harrison Ford recibirá el Premio de Honor de esta edición, un reconocimiento que en años anteriores fue otorgado a figuras como Jane Fonda, Robert De Niro y Barbra Streisand. Paradójicamente, pese a su extensa y emblemática carrera —que incluye sagas como Star Wars e Indiana Jones—, Ford nunca ha ganado un Actor Award en una categoría competitiva.

A continuación, revisa la lista completa de nominados a los Actor Awards 2026…

Leonardo DiCaprio protagoniza 'Una batalla tras otra', una de las grandes favoritas de la temporada de premios.Fuente: Warner Bros. Pictures

Nominados a los Actor Awards 2026 en cine

Mejor Actor

Timothée Chalamet (Marty Supremo)

Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Michael B. Jordan (Pecadores)

Jesse Plemons (Bugonia)

Timothée Chalamet (Marty Supremo) Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra) Ethan Hawke (Blue Moon) Michael B. Jordan (Pecadores) Jesse Plemons (Bugonia) Mejor Actriz

Jessie Buckley (Hamnet)

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Chase Infiniti (Una batalla tras otra)

Emma Stone (Bugonia)

Jessie Buckley (Hamnet) Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You) Kate Hudson (Song Sung Blue) Chase Infiniti (Una batalla tras otra) Emma Stone (Bugonia) Mejor Actor de Reparto

Miles Caton (Pecadores)

Benicio del Toro (Una batalla tras otra)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Paul Mescal (Hamnet)

Sean Penn (Una batalla tras otra)

Miles Caton (Pecadores) Benicio del Toro (Una batalla tras otra) Jacob Elordi (Frankenstein) Paul Mescal (Hamnet) Sean Penn (Una batalla tras otra) Mejor actriz de reparto

Odessa A’zion (Marty Supremo)

Ariana Grande (Wicked: Por siempre)

Amy Madigan (La hora de la desaparición)

Wunmi Mosaku (Pecadores)

Teyana Taylor (Una batalla tras otra)

Odessa A’zion (Marty Supremo) Ariana Grande (Wicked: Por siempre) Amy Madigan (La hora de la desaparición) Wunmi Mosaku (Pecadores) Teyana Taylor (Una batalla tras otra) Mejor Reparto

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Frankenstein Hamnet Marty Supremo Una batalla tras otra Pecadores Mejor Reparto de Especialistas

F1: La película

Frankenstein

Misión imposible: La Sentencia final

Una batalla tras otra

Pecadores

Ike Barinholtz, Seth Rogen y Kathryn Hahn integran el elenco principal de la serie 'The Studio' (2025).Fuente: Apple TV+

Nominados a los Actor Awards 2026 en televisión

Mejor Actor en una Película para Televisión o Serie Limitada

Jason Bateman (Black Rabbit)

Owen Cooper (Adolescence)

Stephen Graham (Adolescence)

Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)

Matthew Rhys (The Beast in Me)

Jason Bateman (Black Rabbit) Owen Cooper (Adolescence) Stephen Graham (Adolescence) Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story) Matthew Rhys (The Beast in Me) Mejor Actriz en una Película para Televisión o Serie Limitada

Claire Danes (The Beast in Me)

Erin Doherty (Adolescence)

Sarah Snook (All Her Fault)

Christine Tremarco (Adolescence)

Michelle Williams (Dying for Sex)

Claire Danes (The Beast in Me) Erin Doherty (Adolescence) Sarah Snook (All Her Fault) Christine Tremarco (Adolescence) Michelle Williams (Dying for Sex) Mejor Actor en una Serie de Drama

Sterling K. Brown (Paradise)

Billy Crudup (The Morning Show)

Walton Goggins (The White Lotus)

Gary Oldman (Slow Horses)

Noah Wyle (The Pitt)

Sterling K. Brown (Paradise) Billy Crudup (The Morning Show) Walton Goggins (The White Lotus) Gary Oldman (Slow Horses) Noah Wyle (The Pitt) Mejor Actriz en una Serie de Drama

Britt Lower (Severance)

Parker Posey (The White Lotus)

Keri Russell (The Diplomat)

Rhea Seehorn (Pluribus)

Aimee Lou Wood (The White Lotus)

Britt Lower (Severance) Parker Posey (The White Lotus) Keri Russell (The Diplomat) Rhea Seehorn (Pluribus) Aimee Lou Wood (The White Lotus) Mejor Actor en una Serie de Comedia

Ike Barinholtz (The Studio)

Adam Brody (Nobody Wants This)

Ted Danson (A Man on the Inside)

Seth Rogen (The Studio)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Ike Barinholtz (The Studio) Adam Brody (Nobody Wants This) Ted Danson (A Man on the Inside) Seth Rogen (The Studio) Martin Short (Only Murders in the Building) Mejor Actriz en una Serie de Comedia

Kathryn Hahn (The Studio)

Catherine O’Hara (The Studio)

Jenna Ortega (Wednesday)

Jean Smart (Hacks)

Kristen Wiig (Palm Royale)

Kathryn Hahn (The Studio) Catherine O’Hara (The Studio) Jenna Ortega (Wednesday) Jean Smart (Hacks) Kristen Wiig (Palm Royale) Mejor Reparto en una Serie de Drama

The Diplomat

Landman

The Pitt

Severance

The White Lotus

The Diplomat Landman The Pitt Severance The White Lotus Mejor Reparto en una Serie de Comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

The Studio

Abbott Elementary The Bear Hacks Only Murders in the Building The Studio Mejor Reparto de Especialistas

Andor

Landman

The Last of Us

El juego del calamar

Stranger Things

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis