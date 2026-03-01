Exescolta de José Jerí afronta investigación por presuntamente integrar banda criminal dedicada a la explotación sexual

El programa Punto Final manifestó que el efectivo policial Heriberto Jara Vilca, según el Ministerio Público, pasará por un juicio oral debido este caso.

Heriberto Jara Vilca, exjefe de escolta del ahora expresidente José Jerí y que lo acompañaba en todas sus actividades protegiendo al entonces mandatario, afronta desde el 2020 una investigación por presuntamente formar parte de la banda criminal 'Las bebés de Lima Lima Norte', dedicados a la explotación sexual en distritos de la capital. Así lo dio a conocer el programa Punto Final.

El reportaje señala que la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, realizó un operativo para detener a todos los supuestos integrantes de esta agrupación criminal, entre ellos, el mismo Jara Vilca, quien era un policía en actividad y formaba parte del grupo Terna. Según las investigaciones, el sujeto tenía el alias de 'Norteño'.

Heriberto Jara Vilca manifestó a Punto Final que el caso está en archivo hace dos años, pero la Fiscalía le señaló al programa periodístico lo contrario y precisó que el exescolta de Jerí afrontará juicio oral por el delito de pertenencia a una banda criminal.

La postura de José Jerí

El exmandatario José Jerí comentó que no conocía la situación legal de su exescolta y que él no puede estar preguntando a miembros de su seguridad por actividades previas en su vida personal o profesional que hayan desempeñado.

"Se entiende que si continúa en servicio es porque la investigación que mencionan no ha concluido o no se ha determinado algún vínculo de responsabilidad, porque si sigue todavía en servicio es porque no ha sido dado de baja", expresó Jerí cuando le consultaron sobre esta revelación.

El general Leonardo Ugaz, quien lidera la Dirección de Seguridad del Estado, encargada de designar a los agentes que brindan protección al presidente, canceló a último momento una entrevista con el dominical donde debía explicar por la situación de Jara Vilca.