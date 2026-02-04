Zendaya y Robert Pattinson viven un romance caótico en el intenso tráiler oficial de 'El drama'

A pocos días de su boda, Emma y Charlie creen tenerlo todo bajo control… hasta que las verdades empiezan a salir a la luz y nada vuelve a ser igual. Así arranca el tráiler oficial de El drama, la nueva película de A24, protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, y dirigida por Kristoffer Borgli.
La cinta transforma lo que debería ser una celebración perfecta en un relato incómodo y absorbente, donde el amor, la honestidad y el compromiso se ponen a prueba cuando ya no hay margen para escapar. El avance anticipa una película intensa y provocadora, que explora la verdad y las consecuencias de aquello que preferimos callar.
Junto con el tráiler, A24 presentó nuevos pósters promocionales. En el afiche principal, Emma y Charlie aparecen listos para su boda, una imagen que contrasta con el conflicto emocional que atraviesan. Además, se difundieron dos pósters individuales: en el de Zendaya, su personaje luce visiblemente angustiada; mientras que en el de Robert Pattinson, su expresión transmite miedo y desconcierto, reforzando el tono psicológico de la historia.
Mira el tráiler de El drama a continuación...
¿Qué muestra el tráiler de El Drama?
El avance presenta a la pareja compartiendo una cena aparentemente inofensiva con otra dupla, interpretada por Alana Haim y Mamoudou Athie, entre copas de vino y conversaciones casuales. La tensión estalla cuando alguien propone un juego tan simple como riesgoso: confesar lo peor que cada uno ha hecho en su vida.
Desde ese momento, el tráiler construye un clima de creciente incomodidad y suspenso. Cuando llega el turno de Emma, la revelación no se muestra directamente: la cámara se concentra en los gestos de sorpresa, indignación y desconcierto de los presentes. "¿Por qué estás actuando como si nunca hubieras hecho algo malo?", le pregunta Emma a Charlie, desencadenando así una bomba emocional que amenaza con destruirlo todo.
¿De qué trata El Drama?
La película sigue a Emma y Charlie, una pareja profundamente enamorada que se prepara para casarse. Pero su felicidad comienza a resquebrajarse cuando secretos del pasado salen a la luz, poniendo en jaque no solo su relación, sino también la imagen idealizada que tienen el uno del otro.
¿Quiénes integran el elenco de El Drama?
El reparto está encabezado por:
- Zendaya como Emma Harwood
- Robert Pattinson como Charlie Thompson
- Mamoudou Athie
- Alana Haim
- Hailey Gates
- Zoë Winters
¿Cuándo se estrena El Drama?
La película llegará a los cines de Estados Unidos el viernes 3 de abril. En Latinoamérica, incluido Perú, su estreno está programado para el jueves 9 de abril.