Zendaya y Robert Pattinson viven un romance caótico en el intenso tráiler oficial de 'El drama'

A24 presentó el tráiler y nuevos pósters de El drama, una de las películas más esperadas del año, protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson.

A pocos días de su boda, Emma y Charlie creen tenerlo todo bajo control… hasta que las verdades empiezan a salir a la luz y nada vuelve a ser igual. Así arranca el tráiler oficial de El drama, la nueva película de A24, protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, y dirigida por Kristoffer Borgli.

La cinta transforma lo que debería ser una celebración perfecta en un relato incómodo y absorbente, donde el amor, la honestidad y el compromiso se ponen a prueba cuando ya no hay margen para escapar. El avance anticipa una película intensa y provocadora, que explora la verdad y las consecuencias de aquello que preferimos callar.

Junto con el tráiler, A24 presentó nuevos pósters promocionales. En el afiche principal, Emma y Charlie aparecen listos para su boda, una imagen que contrasta con el conflicto emocional que atraviesan. Además, se difundieron dos pósters individuales: en el de Zendaya, su personaje luce visiblemente angustiada; mientras que en el de Robert Pattinson, su expresión transmite miedo y desconcierto, reforzando el tono psicológico de la historia.

Mira el tráiler de El drama a continuación...

¿Qué muestra el tráiler de El Drama?

El avance presenta a la pareja compartiendo una cena aparentemente inofensiva con otra dupla, interpretada por Alana Haim y Mamoudou Athie, entre copas de vino y conversaciones casuales. La tensión estalla cuando alguien propone un juego tan simple como riesgoso: confesar lo peor que cada uno ha hecho en su vida.

Desde ese momento, el tráiler construye un clima de creciente incomodidad y suspenso. Cuando llega el turno de Emma, la revelación no se muestra directamente: la cámara se concentra en los gestos de sorpresa, indignación y desconcierto de los presentes. "¿Por qué estás actuando como si nunca hubieras hecho algo malo?", le pregunta Emma a Charlie, desencadenando así una bomba emocional que amenaza con destruirlo todo.

¿De qué trata El Drama?

La película sigue a Emma y Charlie, una pareja profundamente enamorada que se prepara para casarse. Pero su felicidad comienza a resquebrajarse cuando secretos del pasado salen a la luz, poniendo en jaque no solo su relación, sino también la imagen idealizada que tienen el uno del otro.

¿Quiénes integran el elenco de El Drama?

El reparto está encabezado por:

Zendaya como Emma Harwood

como Emma Harwood Robert Pattinson como Charlie Thompson

como Charlie Thompson Mamoudou Athie

Alana Haim

Hailey Gates

Zoë Winters



¿Cuándo se estrena El Drama?

La película llegará a los cines de Estados Unidos el viernes 3 de abril. En Latinoamérica, incluido Perú, su estreno está programado para el jueves 9 de abril.

