Magaly Medina regresa este lunes 14 a la televisión. Sin embargo, hace unas horas publicó un video que preocupó a todos sus seguidores, debido a que la condutora padece de disfonía.

La presentadora de televisión utilizó su cuenta de Instagram para enviarles un mensaje a sus seguidores. Asimismo, les dijo que no se preocupen porque pese a estar más de la garganta, ella se presentará en su programa.

"Llegó el gran día, hoy en la noche los espero por ATV. No estoy bien, mi garganta no me está acompañando, pero hoy descansaré y no hablaré para esta noche poder entretenerlos en ‘Magaly TV: La Firme’”, dijo la popular 'Urraca'.



Magaly Medina volverá a la televisión tras siete meses de su salida de Latina. Este nuevo programa tendrá un nuevo formato, el cuál aún se mantiene en reserva, pero combinará el entretenimiento y el periodismo de espectáculos.

MAGALY VS. GISELA



La enemistad entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel es legendaria. Aunque, hace unos años, parecían haber dejado atrás su rivalidad, la popular 'Urraca' sacó a la luz un incómodo momento entre ambas. Un "arranque" de la 'Señito' por el que la periodista de espectáculos la tildó "niña malcriada".

Magaly ─que el lunes 14 estrenará su nuevo programa "Magaly TV: La firme"─ recordó que la conductora ni la saludó cuando se encontraron, hace poco, en el velorio del novio de la productora Susana Umbert. "Gisela estaba a su lado, consolándola, y me volteó la cara", contó al programa "En escena" de RPP Noticias.

La 'Urraca' confesó que ella frente a una persona "sobrada" se comporta igual: "no me miras a los ojos, no me saludas, ni te saludo ni te saludaré". Esa actitud de fingir que no existía, le pareció ridícula a Magaly Medina. "Me pareció tonto de su parte. En un momento en que [Susana] estaba pasando por un dolor inconmensurable, no va a ponerse con estupideces de este tipo. Dije que niña malcriada porque el saludo no se le quita a nadie".

Previamente, al conductora admitió que en el pasado ella y Gisela Valcárcel conversaron y se han saludado cuando se han encontrado.