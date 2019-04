Ricardo Morán muestra tatuaje dedicado a sus gemelos. | Fuente: Instagram

El pasado 27 de abril, el implacable jurado del programa “Yo Soy” Ricardo Morán, reveló al mundo un secreto que venía guardando hace meses: se convirtió en padre de dos gemelos que nacieron bajo la modalidad de vientre subrogado.

"Es el día más feliz de mi vida. Esperé doce años planeando este momento y el proceso concreto tardó dos años. Tengo que dar las gracias a mi maravillosa familia que me acompañó desde el principio y a mis grandes amigos que me ayudaron y guardaron el secreto estos años (ustedes saben quiénes son). Muchas gracias de mi familia para las de ustedes", escribió en su cuenta personal de Facebook.

El productor de 45 años se ha mostrado feliz de empezar esta nueva etapa, sin embargo, ha admitido que ser padre es una gran responsabilidad. “Ser padre es una invitación que te da la vida para ser una mejor persona, pedir perdón por errores pasados y tratar de ser un ejemplo para que Emiliano y Catalina puedan ser felices. Se los prometo a ellos privada y públicamente. Hoy empieza mi vida otra vez", comentó.

Hoy, Morán volvió a comunicarse con sus seguidores a través de historias de Instagram para mostrarles las dos pequeñas estrellas que tiene tatuadas en la muñeca. “Ahora ya lo saben todo. Estoy aquí con mis hijos, por eso era el tatuaje, porque mis hijos son mis dos estrellas”, aseguró.

El productor general de “Rayo en la botella” disipó los presuntos rumores de un viaje a Miami y agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo que ha recibido en redes tras revelar la noticia.

“Tengo este ratito para agradecerles a ustedes por todos los mensajes tan bonitos que me han escrito en redes, por esto que ha sido un secreto guardado durante muchos años y que es el momento más importante de mi vida. Tengo que decir con mucho orgullo que estoy tratando de ser todista: desde que han nacido hace 48 horas yo he cambiado todos los pañales y yo les he dado de beber todas las mamaderas”, contó.