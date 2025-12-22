Guillermo Dávila recuerda su primer encuentro con Gisela Valcárcel: “Ojalá se hubiera enamorado de mí”

En El valor de la verdad, el cantante venezolano habló de su admiración por Gisela Valcárcel y recordó cómo fue la primera vez que tuvo en frente a la conductora peruana.

Guillermo Dávila volvió a remeció El valor de la verdad. En su paso por el temido sillón rojo, el cantante venezolano recordó un episodio ocurrido en los inicios de su carrera televisiva en el Perú, cuando conoció a Gisela Valcárcel durante una entrevista en el desaparecido programa Aló Gisela.

“Qué linda esa mujer”, dijo Dávila al hablar de aquel primer encuentro. Según contó, llegó al set para promocionar su tema Solo pienso en ti y quedó impactado por la presencia de la conductora peruana. “Sentí una gran admiración. Era una gran estrella, muy sugerente, muy atractiva, inteligente”, señaló.

Durante el programa, Beto Ortiz le formuló una pregunta directa: “¿Intentaste besar a la fuerza a Gisela Valcárcel?”. El artista, de 70 años, respondió afirmativamente y agregó: “Ojalá se hubiera enamorado de mí”. La confesión llegó inmediatamente después de admitir que tuvo una relación sentimental con la actriz Denisse Dibós.

¿Por qué Gisela se resistió a Guillermo Dávila?

El cantante relató que, en ese momento, desconocía que la conductora tenía pareja, reconoció que actuó desde la impulsividad de la juventud y el éxito reciente y hasta agradeció no haber recibido un "zapatazo" ante su insistencia. “Yo era un recién llegado, joven, con mucho éxito. La vi tan atractiva que pensé 'esto es para mí, vamos acá', pero ella se resistió, gritó y todo”, explicó.

Sin embargo, reconoció que Gisela lo había cautivado: "Yo decía: 'No puede ser. Qué linda. No puede ser que esté frente a este caramelote y no pueda darle un beso".

El momento más duro: su hijo Vasco

Minutos antes, el programa arrancó con una de las preguntas más duras de la noche: “¿Dijiste que Vasco fue un accidente?”. Dávila respondió que sí, y procedió a explicar el contexto detrás de una frase que lo persiguió durante años.

“Tal vez hubo un accidente en un método anticonceptivo, eso fue lo que dije. En seguida los medios dijeron que había dicho que fue un accidente, y así viví mucho tiempo con angustia tratando de cambiar la intención que le dieron a mi respuesta”, explicó.

El cantante reconoció que la exposición mediática distorsionó su imagen pública. “La gente piensa: Guillermo Dávila, un seductor, un sinvergüenza. Aparecía como un delincuente, cuando realmente no era así”, sostuvo. “Luego aparece Vasco y esta historia en la que se intentó un acercamiento, pero fue interrumpido por todo lo que estaba pasando”, añadió.

Las preguntas que respondió Guillermo Dávila

Durante el programa, estas fueron algunas de las preguntas clave que contestó en El valor de la verdad:

¿Dijiste que Vasco fue un accidente?

Sí (verdad) ¿Te arrepientes de negar a tu hijo?

No (verdad) ¿Manipularon a tu hijo en tu contra?

Sí (verdad) Papá, ¿estás orgulloso de mí? (pregunta formulada por Vasco Madueño)

Sí (verdad) ¿Utilizaron a tu hijo Vasco para atacarte en Venezuela?

Sí (verdad) ¿Amenazó el gobierno de Hugo Chávez a tu familia?

Sí (verdad) ¿Tuviste un amorío con Denisse Dibós?

Sí (verdad) ¿Intentaste besar a la fuerza a Gisela Valcárcel?

Sí (verdad)

¿Tuviste una relación con María Conchita Alonso?

Sí (verdad)

¿Te agarraron los testítulos tus fans?

Sí (verdad)

¿Le dedicaste canciones a Keiko Fujimori?

Sí (verdad) ¿Debutaste con la empleada de tu casa?

Sí (verdad) ¿Ayudaste a José Feliciano a conquistar mujeres?

Sí (verdad)

¿Ayudaste a Ricardo Montaner con su carrera musical?

Sí (verdad)

¿Te tiraste de un paracaídas de niño?

Sí (verdad) ¿Quisieron armarte un romance con July Pinedo?

Sí (verdad) ¿Fue tu pareja Catherine Fulop?

Sí (verdad) ¿Has tenido una erección en una escena de novela?

Sí (verdad)

