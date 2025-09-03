Pamela López y Rosario Sasieta explican por qué terminaron su vínculo legal por el caso Christian Cueva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pamela López y Rosario Sasieta sorprendieron al anunciar el fin de su vínculo legal por el caso contra Christian Cueva. Hace unos días, la exministra de la Mujer compartió un comunicado donde informó la decisión de ambas de que la letrada deje el patrocinio “ad honorem” que le brindaba a la trujillana en su defensa legal contra el futbolista, a quien López denunció por violencia física y psicológica a mediados de 2024.

Del mismo modo, la propia Pamela López compartió un pronunciamiento en sus redes sociales donde agradeció a la popular ‘Señora ley’ por los servicios prestados en el último año anunciando al abogado Gino Zamora Vega como el nuevo encargado de asesorarla — y representarla— en los procesos judiciales pendientes con el padre de sus hijos.

Pamela López explica por qué terminó el vínculo legal con Rosario Sasieta

Pamela López explicó los motivos del fin del vínculo legal de Rosario Sasieta en su caso contra Christian Cueva. En una entrevista en Magaly TV: La Firme, la todavía esposa del deportista aclaró que mantiene una “buena relación” con la abogada y que fue ella quien renunció a patrocinarla ad honoren luego de un año.

“Yo no he quedado mal con la doctora. Tenemos buena relación. Hasta el día de hoy estoy agradecida con ella y con el doctor Ochoa. Yo no decidí, ella indica bien claro que ella renuncia al patrocinio. Ella renuncia, pero no por un conflicto entre ella y yo. Ya pasó un año, ella lo ha hecho ad honoren”, sostuvo.

Ante la pregunta de Magaly Medina de que si Sasieta hubiera querido “que le paguen algo” por su asesoría legal, Pamela López respondió: “Es válido (que ella quiera un pago). Ella estuvo apoyándome legalmente un año. Ella fue mi soporte legal este tiempo, en todas las cartas notariales que me llegó. Le agradezco mucho a ella y a todo el estudio Sasieta. Pero ya acabó, ya pasó un año”.

Pamela López y Christian Cueva oficializaron su separación en agosto 2024. | Fuente: Instagram

Rosario Sasieta descarta haber intentado cobrar a Pamela López tras demanda

Por su parte, Rosario Sasieta precisó que conversó con Pamela López el último 20 de agosto y que en conjunto ya habían hablado con el abogado Gino Zamora para que este tome el caso de la influencer de 38 años.

“Yo había hablado con el doctor Gino Zamora y le dije al doctor Zamora: ‘Doctor, ¿usted estaría de acuerdo en tomar este caso?’, me dijo sí. Entonces, con ese sí, el día 20 de agosto las dos firmamos el documento y lo guardamos”, explicó.

En ese sentido, la letrada descartó que haya existido algún tipo de conflicto con Pamela López. “No hay pleito. Discúlpame. Acá no hay billete, porque el ad honorem sale del corazón”, comentó Sasieta en el programa América Hoy.

Seguidamente, la letrada negó que haya querido “un porcentaje” de los 12 mil soles de demanda anticipada que empezó a cobrar Pamela López por sus hijos con Christian Cueva. “Jamás. Porque ese fue mi compromiso y yo los compromisos los cumplo”, sostuvo.

Del mismo modo, exhortó a Christian Cueva a conversar con el abogado Gino Zamora para “conciliar” en la demanda de alimentos, entre otros temas legales pendientes que todavía tiene con López.

“Yo estoy muy contenta de que él esté viendo a sus hijos. Yo le digo que aproveche este puente para empezar a conciliar este caso (…) Ojalá Christian pueda caminar con el doctor Zamora, la nueva defensa, hacia una conciliación”, señaló la exministra mencionando que todavía quedó pendiente la denuncia por violencia familiar.

Rosario Sasieta asumió el 2024 la defensa legal de Pamela López contra Christian Cueva. | Fuente: X (Rosario Sasieta)

Pamela López y Christian Cueva logran conciliar para régimen de visitas

Pamela López y Christian Cueva lograron una conciliación para el régimen de visitas de sus hijos. La propia Pamela contó que llegó a un acuerdo con el deportista a más de un año de haberlo denunciado por violencia física y psicológica. “Sí, se logró. Se ha resuelto. Hemos llegado a una conciliación por el régimen de visitas”, expresó.

“Por orden de la jueza no puedo dar muchos detalles. Ninguno de los dos puede hablar sobre todos los acuerdos que se han dado. Nos falta resolver el tema de pensión anticipada”, declaró la también anfitriona a las cámaras de Amor y fuego.

Según dijo Pamela López, todavía falta resolver la demanda de pensión de alimentos, así como su divorcio con el actual volante de Emelec de Ecuador, quien ya hizo un primer depósito de manutención para sus tres hijos.

“Él (Christian Cueva) ya hizo un primer depósito por el Banco de la Nación, pero todavía falta resolver el tema por alimentos. Lo que se ha logrado es la conciliación del régimen de visitas”, aclaró.

Pamela López confirma el fin del vínculo legal de Rosario Sasieta en su caso contra Christian Cueva.Fuente: Instagram