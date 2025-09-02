Mayra Goñi regala lujosas zapatillas a streamer 'Neutro', quien negó tener una relación con ella

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mayra Goñi estuvo en la celebración de cumpleaños del joven streamer 'Neutro'. | Fuente: Instagram (chapanaajv)

Mayra Goñi y Arturo Fernández, el streamer conocido como ‘Neutro’, siguen avivando un posible romance entre ambos. Esta vez, la actriz de Ven, baila, quinceañera se hizo presente en el cumpleaños 21 del influencer y creador de contenido celebrado en Tarapoto, lugar donde fue con un grupo de amigos el último lunes.

De acuerdo con videos de TikTok, compartidos por el programa Amor y fuego, se ve que ‘Neutro’ luce emocionado al abrir el regalo de Mayra Goñi, quien mira cuando saca unas lujosas zapatillas de una reconocida marca norteamericana, las cuales, según el programa de espectáculos, están valorizadas en más de 5 mil soles.

En las imágenes también se ve cuando ‘Neutro’ agradece a Goñi dándole un beso en la boca mientras la abraza sin ocultar su emoción por el cuantioso obsequio que le dio la recordada estrella de la telenovela Yuru, la princesa Amazónica. “Están brutales y hermosas”, le dice el joven a Mayra mientras le vuelve a robar un beso.

Eso no es todo. En otro video, compartido en las historias de Instagram de ‘Neutro’, se ve cuando uno de sus amigos trae una torta de cumpleaños para cantar ‘Happy Birthday’ al streamer, quien aplaude mientras Mayra Goñi aparece detrás de él para seguir cantando en grupo junto con los otros acompañantes que no dejan de silbar, aplaudir y festejar.

Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi protagonizaron la telenovela Ven, baila, quinceañera. | Fuente: Instagram (mayragoni)

Streamer 'Neutro' negó tener una relación con Mayra Goñi tras ser vistos besándose

Arturo Fernández, conocido como 'Neutro', negó tener una relación con Mayra Goñi. Esto, luego de ser vistos besándose en la calle tras salir de una conocida discoteca en Barranco hasta altas horas de la noche.

"Yo no tengo ninguna relación con nadie", comenzó diciendo el creador de contenido ante las cámaras de Amor y fuego al ser consultado sobre un presunto romance con la actriz de 32 años. "Cositas que pasan", sostuvo.

Seguidamente, el streamer descartó que Mayra sea su enamorada resaltando "el buen vínculo" entre ambos. "Lo que se ve, no se pregunta. No, no somos (enamorados). Mejor es todo así", señaló.

"Solo pudo decir que la quiero mucho y que tenemos muy buen vínculo sólido y estamos para apoyarnos siempre. También (nos estamos cuidando)", añadió 'Neutro'.

Cabe resaltar que la propia Mayra Goñi también negó tener un romance con 'Neutro' al considerarlo muy joven para ella.

“Si fuera un poquito más grande, quizá habría más posibilidad, pero me da vergüenza salir con mi chibolo pues ahí, a la calle. Todo chiquito, así 20 años. Me siento como la madrastra”, dijo la también cantante en Onda Cero meses atrás.

Arturo Fernández, conocido como ‘Neutro’, es un joven streamer conocido por sus transmisión en Kick. | Fuente: Instagram (neutroogg)

Mayra Goñi fue captada besando a joven streamer 'Neutro'

Mayra Goñi fue captada besándose con Arturo Fernández, el streamer peruano conocido como ‘Neutro’. La actriz apareció junto al influencer saliendo de una conocida discoteca en Barranco para dirigirse a una vivienda.

Según informó Amor y fuego, Mayra Goñi y ‘Neutro’ fueron vistos en los exteriores del local a las 5 de la mañana. Goñi lucía un llamativo traje negro y unas botas con tacones altos del mismo color. Por su parte, Fernández estaba con una gorra negra y un polo oscuro.

En el video, los dos caminan por la vereda acompañados de dos guardaespaldas. Enseguida, la exparticipante de El gran chef famosos subió a un auto. "Él también sube al auto. Luego de un recorrido, deja a Mayra Goñi en una casa. Le extiende la mano y le ayuda a bajar”, señaló el programa de espectáculos.

Luego, el reportaje mostró a ‘Neutro’ tocándole la cintura a la actriz de 32 años mientras ella le respondía dándole un beso en la boca, demostrando así la confianza y complicidad entre los dos.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que ambos son vistos juntos. Meses atrás, la actriz y el streamer fueron captados discutiendo afuera de una discoteca en Lince.