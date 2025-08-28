Aldo Miyashiro recuerda cómo conquistó Gia Rosalino y el día que oficializaron el romance frente a sus padres

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aldo Miyashiro compartió nuevos detalles de cómo va su relación con la joven actriz Gia Rosalino, la cual se hizo pública en abril de 2024, poco después de su abrupta ruptura con la también actriz Érika Villalobos.

En primer lugar, el conductor de televisión se refirió sobre la buena relación que sus hijos mantienen con Rosalino e incluso contó que han realizado algunos viajes.

"Mis cuatro hijos comparten con Gia, hemos viajado todos juntos a México, la pasamos muy bien", comentó durante una entrevista en el pódcast Chauca con Ch.

¿Cómo se hizo pública la relación entre Aldo Miyashiro y Gia Rosalino?

Miyashiro también contó cómo fue que la relación con Gia Rosalino se hizo pública. Según explicó, todo ocurrió de manera inesperada durante un viaje.

"Solo unos amigos míos sabían de la relación, igual pasaba con ella. Nos fuimos de viaje y estábamos nadando en un río, ella comenzó a grabar, pero no se dio cuenta de que era un vivo y mucha gente se enteró", narró.

Tras ese episodio, la pareja decidió oficializar el romance frente a los padres de Gia Rosalino.

"Hablamos de hacer una cena para conversar con sus papás. Sabíamos todo lo que iban a comentar de nuestra relación, pero decidimos ir para adelante y aquí estamos", explicó.

Aldo Miyashiro revela su secreto para conquistar a una mujer



El popular 'Chino' también fue consultado sobre su manera de conquistar a una mujer; y según dijo, la seguridad personal es fundamental en esos casos.

"Tienes que sentirte seguro de lo que eres. Si vas de perdedor, pierdes", mencionó.

Finalmente, recordó cómo nació su historia de amor con Gia Rosalino.

"En una reunión tuvimos un acercamiento. No soy de dar el primer paso, espero que me hagan el juego de luces”.

Como se sabe, Rosalino integró el elenco de la serie Al fondo hay sitio y, actualmente, participa en la obra teatral Inmaduros, presentada en el Nuevo Teatro Julieta.