A comienzos de julio, la chica reality se sometió a un tratamiento para congelar sus óvulos. | Fuente: Instagram

Alejandra Baigorria es una de las personalidades de la farándula que ha decidido someterse al tratamiento para congelar sus óvulos con el objetivo de ser madre en un futuro. Sin embargo, la chica reality no tiene planeado cumplir con esta necesariamente en compañía de una pareja, ya que siente que puede tomar esta decisión por su propia iniciativa.

La participante de “Esto es Guerra” compartió algunos detalles sobre lo que quisiera hacer en los próximos años. Admite que antes pensaba que luego de convivir, lo que se esperaba era casarse con dicha persona, pero ahora sus prioridades son otras. Para ella, lo más importante es su trabajo y posiblemente tener uno o más integrantes en su familia.

“Ya no es una prioridad en mi vida, no sé si en algún momento me provoque”, señaló Baigorria a Trome sobre contraer matrimonio mientras está en una relación seria. No obstante, tiene decidido que se convertirá en madre tras congelar sus óvulos: “No tengo fecha, pero de que seré mamá, lo seré con o sin pareja”.

“Siempre me he refugiado en el trabajo y empeñado en ser mejor persona, en crecer. Al final las cosas pasan y te das cuenta de que nada es como un cuento de hadas. He aprendido a vivir el día a día y más con la pandemia, porque no sabemos si mañana vamos a estar acá”, agregó Alejandra Baigorria sobre cómo lidia con las heridas que recibe en el amor.

LA SALUD DE SU MADRE

Hace un mes, la familia de la modelo Alejandra Baigorria atravesaba una difícil situación luego que su madre María Verónica Alcalá sufriera una caída que provocó una delicada lesión en el riñón, por lo que, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones.

Recientemente, la concursante de “Esto es Guerra” confirmó que su progenitora se encuentra confinada en su hogar. “Está como en una especie de cuarentena en la casa, porque no puede salir ni caminar mucho”, comentó al programa “América Espectáculos”.

Asimismo, Baigorria aseguró debe continuar guardando reposo mientras esté en cuarentena. “Son tres semanas que va a estar en cuidados. Está mucho mejor, gracias a Dios”, mencionó sobre la salud de su madre.

