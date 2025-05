Álvaro Rod se sincera sobre su relación con Samantha Batallanos: "Estoy en una bonita etapa"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Álvaro Rod se sincera sobre su relación con Samantha Batallanos. El cantante peruano afirmó que está viviendo “una linda etapa” amorosa y personal con la modelo conocida por representar a nuestro país en el Miss Grand International 2021. “Estoy en una bonita etapa tanto laboral como personal”, manifestó el músico de 29 años.

Del mismo modo, el intérprete de Escúchame mi amor y Hoy te voy a olvidar negó que haya sido infiel a alguna de sus exparejas ante las acusaciones de infidelidad que tuvo en el pasado.

“Nunca le fui infiel a mi ex ni a ninguna otra pareja, siempre he respetado una relación cuando la he tenido, y dentro de todo creo que es un buen momento para demostrarlo. Ya el tiempo me dará la razón”, manifestó a Trome.

En otro momento, Álvaro Rod negó haber prohibido alguna vez a Samantha Batallanos usar prendas pequeñas e imponer que se ponga ropas holgadas para que no exponga su figura.

“No sé de dónde sacan eso, pero yo jamás le he prohibido, ni le prohibiría nada a Samantha. Ella se puede vestir a su gusto, siempre la veo linda”, señaló el también compositor de salsa.

Álvaro Rod y Samantha Batallanos confirmaron su relación en marzo

Álvaro Rod y Samantha Batallanos confirmaron su relación tras verse juntos en el 'Desfile de Ángeles', evento promovido por Batallanos para dar a conocer su línea de lencería.

Asimismo, Batallanos afirmó que, oficialmente, mantiene una relación con Álvaro Rod desde el último 12 de marzo y que, a pesar del poco tiempo, vienen disfrutando de su "mejor momento".

"Todo esto nos ha sorprendido de una manera bonita, nos estamos conociendo y eso es lo más importante", declaró la también anfitriona a Trome.

En ese sentido, Álvaro Rod coincidió con lo dicho por Batallanos. "Todo está yendo superbién, cada día nos conocemos más. Ella es una chica muy talentosa, inteligente y hermosa", expresó el músico nacional.

Además, la influencer mencionó que espera que su relación vaya madurando con el tiempo. "Las decisiones que tomemos ahora y el comportamiento que tengamos también va a decidir nuestro futuro como pareja", sostuvo Samantha, confesando su interés por Rod a partir de su talento para el canto.

¿Cómo inició el romance entre Álvaro Rod y Samantha Batallanos?

Samantha Batallanos confesó que su romance con Álvaro Rod empezó cuando ambos se animaron a grabar un video juntos en TiKTok por San Valentín. Los dos artistas aparecieron bailando salsa, avivando un acercamiento. No obstante, Batallanos aclaró que, en ese momento, todavía eran solo amigos.

"Eso (el romance) fue a raíz de un TikTok que hicimos bailando, tuvo sus comentarios, pero para nosotros solo fue eso. Luego él se fue a Madrid por trabajo y a partir de ahí comenzamos a hablar por WhatsApp (…) Pero nosotros no habíamos salido nunca y ese TikTok lo grabamos como amigos", comentó.

De igual manera, el cantante de baladas románticas señaló que fue después de su viaje a España que empezó a salir con la modelo peruana. "Así fue, yo me fui de viaje a España, estuve por allá dos semanas, pero en ese tiempo estuvimos conversando mucho. Y ya cuando volví empezamos a conocernos en persona", acotó.

Por otro lado, los dos descartaron que su romance sea algo armado y que, por el contrario, ya cada uno conoce a la madre del otro.

"Ella (la madre de Álvaro) es una mujer superlinda, conectamos bonito, muy amable, me ha tratado lindo. La quiero conocer más", señaló Batallanos, quien afirmó que Rod también conoce a su mamá, pero que espera presentarlo pronto de manera formal como su pareja.

