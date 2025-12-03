“Nunca olvides que mereces mucho”: el mensaje de la esposa de Hernán Barcos tras su gol en Alianza Lima

compartió un mensaje de aliento para el delantero blanquiazul que, a los pocos minutos de ingresar al partido, anotó un gol importante para el equipo .

Alianza Lima se está jugando todo por el todo en las semifinales de los playoffs de la Liga1. El cuadro blanquiazul se enfrentó a Sporting Cristal en el Estadio Nacional y, a pocos minutos de haber ingresado en el segundo tiempo, Hernán Barcos fue el protagonista de este encuentro.

En el minuto 81, hubo un tiro de esquina para el equipo de La Victoria donde Miguel Trauco tiró un centro y Barcos esquivó su marca para anotar el empate con la zurda. Tras su gol, sus compañeros celebraron con él y después fue corriendo para celebrar con el DT Néstor Gorosito.

Tras ello, su esposa Giuli Cunha compartió un mensaje en su cuenta de Instagram: “Que en tu vida nunca olvides que mereces mucho, porque tú eres mucho”. Esta publicación fue reposteada por el delantero y llega justo en medio de la noticia de que no continuará en el equipo.

Mientas Alianza Lima y Sporting Cristal se preparan para la fecha de vuelta en Matute el sábado 6 de diciembre a las 8 p.m., continúan los mensajes de apoyo para el futbolista argentino.

“Soy de Alianza para toda la vida”

Al final del partido, Barcos fue consultado de cómo vive estos momentos tras anunciarse que no continuará en Alianza en la próxima temporada tras cinco años.

“Durísimo, pero afrontándolo con el profesionalismo de siempre, soy de Alianza para toda la vida, tranquilo por todo lo que hice y dejé”, señaló a L1 Max.

Ibai Llanos pide a Hernán Barcos que no se vaya de Alianza Lima

Después de que se confirmara que Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima, su salida sigue generando debate entre hinchas y conocedores del fútbol.

La reciente decisión del club de no renovar al delantero argentino ha provocado reacciones divididas: mientras una parte de la afición rechaza rotundamente la postura de la dirigencia blanquiazul, un sector considera que el ciclo del atacante ya estaría concluido.

En medio de esta controversia, una intervención inesperada se volvió viral en redes sociales.

El streamer español Ibai Llanos respondió a un seguidor peruano en TikTok, quien le pidió enviar un mensaje al ‘Pirata’. “Un mensaje para que se quede Barcos”, solicitó el usuario @intimojuan. Ibai no dudó en sumarse al pedido: “Barcos, quédate, por favor, quédate”, declaró en un clip que rápidamente se difundió entre los hinchas aliancistas.