Paul Michael considera que Christian Cueva debe tomar "clases de canto con urgencia": "No es nada personal"

Paul Michael opinó sobre el lado musical de Christian Cueva. El exintegrante de Combinación de la Habana y actual pareja de Pamela López no dudó en referirse al popular ‘Aladino’ y su faceta como cantante en temas de cumbia lanzados por Pamela Franco.

Fue en una reciente entrevista en el podcast del presentador de América Hoy Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, que Paul Michael fue consultado “a quién mandaría con urgencia a clases de canto”. En seguida, se mostraron tres imágenes de conocidos personajes: Christian Cueva, Pamela Franco y Marisol.

Es así como Pamela López, esposa de Cueva, se dirigió a su pareja para darle una idea de a quién elegir. Luego de hablar brevemente con la empresaria trujillana de 38 años, Paul Michael señaló: “¡Qué rápido me mandó el mensaje! No es nada personal, no es nada personal. (Pero yo elegiría) a Christian Cueva”.

Es así como ambos desataron la risa de Giselo, quien enseguida se puso a cantar, junto con el mismo Paul Michael, el tema Cervecero que fue relanzado meses atrás por Pamela Franco y Christian Cueva, quien participa en los coros y parte de las estrofas de la canción. ¿Le enseñará a cantar? Veremos.

Actualmente, Pamela López mantiene una relación con el cantante Paul Michael. | Fuente: Instagram

Pamela López sorprendió al grabar su primer tema musical con Paul Michael

Pamela López sorprendió a todos al aparecer en una cabina grabando su voz para una inédita canción con una letra que sería una indirecta a su expareja Christian Cueva y la cumbiambera Pamela Franco.

Según se vio en un reportaje que le hizo el programa Día D, la —todavía— esposa de Christian Cueva cantó con un micrófono acompañada de Paul Michael. “El karma te va a llegar, la vida se encargó de ponerte a otra como tú en mi lugar”, se escucha cantando a López.

Del mismo modo, la propia Pamela anunció el pronto lanzamiento de su canción y exhortó a sus seguidores a que la apoyen en su nueva faceta. “Voy a grabar una canción que es una primicia, espero que me apoyen”, sostuvo.

Cabe recordar que Pamela López apareció primero actuando en el videoclip El amor de su vida, de la orquesta Candela. Además, estuvo trabajando como animadora y anfitriona en shows y eventos acompañando a la mencionada agrupación de cumbia.

Por otro lado, estuvo en dos videoclips de su pareja Paul Michael: Princesita y un cover de la balada Completamente enamorados.

Actualmente, Christian Cueva mantiene una relación con la cantante Pamela Franco. | Fuente: Instagram

Paul Michael anunció nuevo disco con Pamela López

Anteriormente, Paul Michael había anunciado un nuevo proyecto junto a Pamela López. “Estaré independiente. Tengo varios proyectos con ‘Pam’ (Pamela López). Vamos a sacar un disco”, expresó el cantante de 27 años en un live en TikTok.

Del mismo modo, Pamela López compartió el reportaje que le hicieron y resaltó el apoyo que viene teniendo del salsero Paul Michael. “Cualquier persona que te motive a ser mejor, es alguien que merece estar en tu vida”, escribió en su publicación.

Paul Michael se sinceró sobre su salida de Orquesta Candela

Paul Michael se sinceró sobre su salida de la Orquesta Candela luego de las declaraciones del líder de la agrupación, Víctor Yaipén Jr., confirmando que la actual pareja de López ya no forma más parte del grupo de cumbia.

El popular ‘Chalaquito’ estuvo al lado de Pamela López y no dudó en agradecer a la Orquesta Candela por la oportunidad. “Quiero confirmarles que ya no estoy en Orquesta Candela, igual muy agradecido con la orquesta, se han portado demasiado bien conmigo de principio a fin. Les deseo lo mejor”, sostuvo.

Por otro lado, negó que su salida, después de un mes, se deba a un mal desempeño interpretando el tema Senderito de amor, suceso que, de acuerdo con Michael, se debió a aspectos técnicos. “Fue solamente esa parte, porque empezó a fallar mi micro”, mencionó.