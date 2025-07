“Tenemos buena relación de padres, es saludable para los niños”: Laura Spoya tras separarse de Brian Rullan

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Laura Spoya estuvo el programa Todo se filtra donde abordó por primera vez con mayor apertura su reciente separación del empresario mexicano Brian Rullan, tras ocho años de matrimonio. A pesar de las especulaciones en redes y las indirectas de su expareja, Spoya aclaró que entre ellos existe una relación de respeto, especialmente por el bienestar de los dos hijos que comparten.

“Estamos teniendo una buena relación como padres, que al final eso es lo que tiene que suceder en toda separación. Es lo más saludable para los niños. Yo realmente le tengo mucho cariño y espero que le vaya súper bien”, expresó la ex Miss Perú.

La también presentadora de Good Time confesó lo difícil que fue atravesar esta etapa en medio del ojo público, y lamentó que la exposición mediática afectara a su familia. “Yo sé que soy un personaje público y al final, el tema sí se salió de las manos, hirió profundamente a mi familia”, declaró con visible emoción.

Spoya reafirmó que nunca permitiría que su expareja se aleje de sus hijos y que ambos han tratado de sobrellevar la situación con madurez. “Hemos sido amigos, seguimos siendo muy amigos. Yo en mi vida voy a querer que se aleje de mis hijos, nunca haría eso”, aseguró.

Al ser consultada sobre si la ruptura tuvo que ver con la supuesta pérdida de propiedades de Rullan en México debido a un desastre natural, Laura evitó dar detalles y reiteró su decisión de no hacer públicas las razones íntimas de su separación. “No quiero hondar en los problemas que tuvimos... Todo fue un show que no quería, pero terminó siendo más que un circo. Lloré porque me desbordé. Yo soy una persona muy sin filtros, es muy difícil para mí ocultar mis emociones”, finalizó.

Laura Spoya y Brian Rullan contrajeron matrimonio en 2017 y se separaron en 2025.Fuente: Instagram: @lauraspoya

Así confirmó Laura Spoya su separación con Brian Rullan

A fines de mayo, Laura Spoya anunció sorpresivamente su separación del empresario mexicano Brian Rullan. La noticia surgió tras los rumores de una crisis matrimonial, incluyendo las declaraciones de Israel Dreyfus, quien dijo haberla visto de fiesta con otro hombre.

"Voy a tratar de no quebrarme al momento de hablar porque no es fácil para mí. Voy a decir lo que siento, no tengo nada realmente preparado", expresó, mientras intentaba contener el llanto y colocarse unos lentes oscuros.

Aunque suele considerarse una persona de carácter fuerte, la ex Miss Perú admitió que llegó al programa muy afectada. "Llegué hecha un mar de lágrimas, ustedes saben que soy una persona súper dura, un hueso bastante duro de roer, no lloro con facilidad, pero hay situaciones que me han sobrepasado por mucho", afirmó.

¿Por qué Laura Spoya decidió mantener en privado su separación?

Laura Spoya explicó que las cosas llegaron a salirse de control cuando notó que su familia había sido involucrada.

"Es un tema que he tratado de mantener en estricto privado, que es el tema de mi relación, que he tratado de pedirle a la gente que por favor no se involucre y que yo sé lo que estoy haciendo, porque soy únicamente la que sabe lo que está pasando", señaló.

Según explicó, su incomodidad también radica en los rumores que transformaron un tema personal en un espectáculo mediático.

"Es un proceso largo y complicado el que estoy viviendo, no es fácil cuando una relación se termina, nunca es fácil cuando uno está en un proceso de separación, no lo es, y si he tratado de proteger a capa y espada lo que está sucediendo es netamente por el amor que le tengo a mis hijos y a mi familia", manifestó.