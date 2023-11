Brunella Horna dio a luz a su primer hijo con Richard Acuña: "Mi bebé"

¡Ya es mamá! La conductora de televisión Brunella Horna dio a luz a su primer hijo este viernes y fue su esposo Richard Acuña quien dio la noticia por medio de las redes sociales. Utilizando su cuenta de Instagram, el empresario mostró la huella del bebé en su brazo. “Mi bebé”, escribió.

Como se recuerda, Horna se retiró de América hoy por su licencia de maternidad y fue porque su médico se lo recomendó, ya que quería seguir en la TV hasta sentir contracciones.

“Efectivamente, quería seguir toda esta semana y despedirse de todos nosotros el día jueves, pero su médico le dijo el día de ayer ‘Ya no, te vas a casita, ya estás con más de 38 semanas, necesitas cuidar a Alessio’”, contó Ethel Pozo.

“A nuestra Bubu (como le llaman de cariño a Brunella Horna) le han prohibido moverse, venir al programa, la han mandado a reposo absoluto porque Alessio ya llega”, agregó Janet Barbosa. “Cuídate y vamos a estar atentísimos, que descanses”.

Así confirmó Richard Acuña el nacimiento de Alessio, su hijo fruto de su matrimonio con Brunella Horna.Fuente: @richardacuna_

Así confirmó Brunella Horna su embarazo

A mitad de agosto, Brunella Horna regresó a la conducción de América hoy y aprovechó las cámaras del programa para confirmar su embarazo. Tras hacer pública la noticia, sus compañeros decidieron darle las felicitaciones por esta nueva etapa en su vida.

Si bien hubo rumores de la dulce espera desde hace meses, la esposa de Richard Acuña prefirió mantener el tema en reserva debido al riesgo de su embarazo. "El inicio (del embarazo) fue muy complicado. El peor episodio fue grabando en Pachacámac, incluso le escribí a Armando (productor del programa), porque no podía más, porque mi embarazo estaba en riesgo. Era seguir trabajando o hacerle caso al doctor; yo tuve un descanso absoluto, incluso me prohibieron ir al baño", comentó la conductora.

¿Cómo se llamará el hijo de Brunella Horna?

La modelo celebró el baby shower de su hijo hace tres meses y estuvo acompañada de su familia, así como la de su esposo Richard Acuña, además se animó a revelar el nombre del bebé.

Por medio de sus redes sociales, la conductora de América hoy compartió cómo fue la decoración y qué regalos había recibido. Desde carteras Gucci hasta cunas, en las paredes y el ingreso a la ceremonia se lee el nombre Alessio.

Su amenaza de aborto

Consultada por las dolencias que experimentó durante las primeras semanas de gestación, Brunella Horna reveló que estuvo a punto de perder a su bebé

"Yo he sangrado cuatro meses y medio, con muchísimo dolor. Como mamá primeriza no sabía, porque el primer mes yo seguía trabajando y pensé en seguir haciendo mi vida normal, pero lamentablemente no pude y es por eso que yo me retiro de América Hoy... me diagnosticaron amenaza de aborto", reveló.