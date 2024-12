Brunella Horna se despide entre lágrimas de la televisión para dedicarse a su hijo: “Fue una decisión complicada”

La modelo y empresaria se conmovió al despedirse de sus compañeros de América Hoy y explicó las razones detrás de su decisión de alejarse del magazine que compartía con Ethel Pozo, Janet Barboza, Leysi Suárez y Edson Dávila.

"Voy a dar un paso al costado. Me duele muchísimo", dijo Brunella Horna al despedirse de la conducción del programa América Hoy. La modelo sorprendió a los seguidores del espacio al anunciar su salida este viernes, a pocos días de terminar el año. "Me voy tan agradecida, no tengo palabras. Gracias", comentó entre lágrimas.

“Este 2025, América Hoy seguirá dando alegría, pero sin mí”, comenzó Brunella, visiblemente emocionada. “Esta ha sido una decisión complicada, que vengo conversando desde enero. Tengo un bebé que, a veces, he dejado con fiebre, y quiero estar más tiempo con él. Quiero tomarme este año para estar con él”, explicó.

La conductora expresó que extrañará la dinámica que ha desarrollado con sus compañeros de América Hoy: Ethel Pozo, Janet Barboza, Leysi Suárez y Edson Dávila, a quienes considera su "familia". Además, resaltó que cuenta con el apoyo incondicional de su esposo, el empresario Richard Acuña, en esta decisión que “me duele muchísimo”.

“Mi sueño siempre fue ser madre. Alessio es mi sueño hecho realidad, y me costó mucho lograrlo: no podía quedar embarazada y cuando lo conseguí, tuve una amenaza de aborto”, compartió Brunella. “Ser mamá es lo mejor que me ha pasado en la vida, y quiero disfrutarlo con él. No quiero alejarme de él en las mañanas”.

A sus 28 años, Brunella indicó que se enfocará en sus negocios y en trabajar desde casa, para poder manejar su propio tiempo. También agradeció al público que la ha acompañado en estos tres años en el programa: “Ser conductora a los 25 años fue un sueño hecho realidad. Ha sido una experiencia increíble”, concluyó, visiblemente conmovida, al final del emotivo momento.

De izquierda a derecha, Ethel Pozo, Armando Tafur, Brunella Horna y Janet Barboza, conductoras y productor de 'América Hoy'.Fuente: Instagram: @armandozuazo

Janet Barboza se despide de Brunella Horna

Aunque todos sus compañeros de América Hoy expresaron su cariño hacia Brunella Horna tras su anuncio, Janet Barboza ofreció el mensaje más emotivo de todos: “Sabes cuánto te quiero, respeto y admiro. Eres una mujer extraordinaria. Este tiempo me ha permitido conocerte mejor y aprender de ti, de tu tenacidad y valentía. Eres una inspiración”.

Por su parte, Ethel Pozo expresó: “Esta siempre será tu casa. Janet y yo seguimos pensando que esto solo es temporal. Nadie sabe qué pueda pasar”. También mostró su comprensión ante la decisión de Brunella: “Como madres, te entendemos de todas maneras”, le dijo mientras intentaba consolar a su compañera de programa.

