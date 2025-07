Camucha Negrete descarta volver a la televisión a los 80 años: "Disfruto del tiempo con mis nietas y bisnietas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Camucha Negrete descarta volver a la televisión. A los 80 años, la primera actriz peruana y recordada conductora de televisión del programa Utilísima afirmó que no regresará a la pantalla chica a pesar del pedido de sus seguidores.

Del mismo modo, la también exintegrante de Risas y salsa recalcó valorar cada vez más su rutina familiar al lado de sus nietos. “Disfruto mucho de mi tiempo con mis nietas y bisnietas. En la televisión te citan a las seis de la mañana y no sabes cuándo acabas”, manifestó la también exactriz de telenovelas como Pobre Diabla, La mujer de Lorenzo, entre otras.

En otro momento, la intérprete de ‘La Brasileña’ en la película Pantaleón y las visitadoras mencionó que viene trabajando en una obra de teatro junto a Pilar Brescia y Sonia Oquendo en el teatro Marsano.

“Acepté volver por la obra y por ser el teatro Marzano. Para mí ha sido bastante difícil por la letra, no podía mencionar la palabra vagina, la primera lectura de la obra no pude”, manifestó la artista.

“Yo nunca hablaba de vagina, nunca hablaba de nada de esos temas. Ahora me da vergüenza haber sido tan ridícula”, añadió Negrete.

Camucha Negrete en su papel de 'La Brasileña' en la película Pantaleón y las visitadoras. | Fuente: Inca Films S.A

Camucha Negrete: "Debe existir la Ley del Artista, para amparar a los actores"

Camucha Negrete expresó su incomodidad con que no exista una Ley del Artista que ampare a los actores en la vejez. Esto, antes de estrenar la película Prohibido salir, donde compartió roles con Anahí de Cárdenas, Renzo Schuller y Laura Spoya en setiembre de 2023.

"Existe el grupo Interartes, que se encarga de recaudar, pero cómo hacemos. ¿Quién vigila eso? No quiero culpar a nadie, una vez en un programa acusé a alguien con nombre y apellido que ya no está en este mundo porque se reelegían y hacían uso y abuso del dinero", contó la actriz en entrevista en el programa En escena con Johnny Padilla.

"Debería existir la Ley del artista porque no puede ser que queden desprotegidos en la vejez. Mira cómo fue la situación de Álvaro González (Guayabera sucia), Mariella Trejos, no puede ser, tiene que existir esa ley. Siempre está por salir y no sale. Uno da toda su vida y así no podemos estar", añadió Camucha.

La actriz Camucha Negrete celebra la vida junto a su esposo Enrique Collantes. | Fuente: Instagram (camucha_negrete)

¿Quién es Camucha Negrete?

Carmen Julia Chávez Negrete de Collantes, conocida como Camucha Negrete, es una primera actriz, presentadora de televisión y locutora peruana. Nació en Iquitos y vino a Lima a los cuatro años. Desde muy joven empezó como actriz de café teatro. En 1968, debutó en la televisión peruana en el programa cómico El tornillo luego de trabajar al lado de Augusto Ferrando.

Su gran talento la convirtió en estrella del recordado programa Risas y salsa junto a Ricardo Fernández, Jesús Morales, Esmeralda Checa, Gisela Valcárcel, Álvaro Gonzáles, Justo Espinoza ‘Petipán’, entre otros.

Camucha comenzó su debut en el cine en 1973 con la película De nuevo a la vida. Luego, actuó en la película Pantaleón y las visitadoras de 1975. Además, incursionó en telenovelas como: María Emilia, querida, Pobre diabla, La mujer de Lorenzo, Los Barriga, Lalola, Cumbia Pop, entre otras series.

Entre 1995 y 1999, se convirtió en una de las principales presentadoras del programa matinal femenino Utilísima. En 2001 presentó su propio programa en Radio San Borja. En 2006 se integró a Panamericana para conducir su magacín familiar. El 2013, Negrete empezó a conducir el programa Confesiones. Actualmente, disfruta la vida junto a su esposo Enrique Collantes.

