Christian Cueva presenta demanda de divorcio contra Pamela López

Christian Cueva presentó una demanda de divorcio por causal contra Pamela López, formalizando así el inicio de un proceso judicial para disolver su matrimonio. El anuncio fue realizado por el propio futbolista a través de sus redes sociales, donde compartió los documentos del trámite legal.

De acuerdo con el registro del Poder Judicial, la demanda fue ingresada el miércoles 17 de diciembre de 2025 ante el 20º Juzgado de Familia de Lima. En el expediente, Christian Cueva figura como demandante, mientras que Pamela López aparece como demandada.

El proceso está conformado por un expediente de 114 folios que estarían destinados a sustentar la causal invocada por el jugador del club Juan Pablo II para solicitar la disolución del vínculo matrimonial.

La acción legal ya fue interpuesta ante el Poder Judicial, por lo que el caso se encuentra actualmente en etapa de evaluación judicial.

¿Por qué Christian Cueva preserntó una demanda de divorcio por causal contra Pamela López?

Al tratarse de una demanda de divorcio por causal, el trámite no se realiza por mutuo acuerdo. Esto implica que uno de los cónyuges, en este caso Christian Cueva, solicita la disolución del matrimonio alegando una razón específica prevista en la ley, como infidelidad, abandono, maltrato o adicciones, y no mediante un consenso entre ambas partes.

Este tipo de proceso exige la presentación de pruebas, la participación de ambos cónyuges y la evaluación del juez, lo que puede prolongar su duración dentro del sistema judicial.

Hasta el momento, ninguna de las partes ha emitido declaraciones sobre el desarrollo del proceso.

