Con Dragón, Mandril, Tony Blades y Cobra, 'La gran sangre' anuncia su nueva película: "¡Ñauuuu!"

La gran sangre estrenó el adelanto de su nueva película producida por Tondero.
La gran sangre estrenó el adelanto de su nueva película producida por Tondero. | Fuente: Tondero
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Qué se cuiden los malditos", expresó la descripción del primer adelanto de 'La gran sangre' con Aldo Miyashiro, Carlos Alcántara, Pietro Sibille y Lucho Cáceres.

Confirmado. La gran sangre regresará a los cines. La franquicia lanzó este miércoles el primer avance de su nueva película protagonizada por Carlos Alcántara (Dragón), Pietro Sibille (Mandril), Aldo Miyashiro (Tony Baldes) y Lucho Cáceres (Cobra).

Con la producción de Tondero y Capitán Pérez, La gran sangre mostró las primeras escenas del esperado largometraje luego de que los mencionados actores estuvieran en una fotografía que se volvió virales semanas atrás y que deslizaba el retorno de una de las series de acción peruanas más populares en nuestro país.

En el teaser, Mandril, Dragón y Tony Blades son llevados esposados y encapuchados por unos policías saliendo de una penitenciaria. Los efectivos les sacan las capuchas y los liberan afuera del establecimiento para luego cerrar las puertas.

Después de mirarse fijamente y de manera seria por unos segundos, Cobra hace su aparición con un viejo auto para llevarse a sus compañeros.

“Ustedes, ¿por qué tan serios? Parece que no están alegres de salir del bote”, les dice mientras maneja. “Les he preparado una fiesta”, exclama el personaje interpretado por Lucho Cáceres antes que su auto se descomponga recibiendo las miradas enojadas de sus compañeros. “No me miren así. No hay recursos”, señala mientras se confirma el regreso de La gran sangre para el 2026. “¡Ñauuuu!”, expresa.

Pietro Sibille, Carlos Alcántara, Lucho Cáceres y Aldo Miyashiro.
Pietro Sibille, Carlos Alcántara, Lucho Cáceres y Aldo Miyashiro. | Fuente: Instagram (elmiyashiro)

¿Cuándo se estrena y de que trata la nueva película La gran sangre

Todavía no hay una sinopsis oficial sobre la nueva película La gran sangre. El teaser lanzado este miércoles en BF Distribution Perú confirmó que el filme llegará a los cines peruanos el 2026 sin especificar la fecha exacta de estreno. 

Sin embargo, BF Distribution Perú compartió una descripción que daría pistas del argumento para el nuevo largometraje dirigido por Jorge Carmona.

"Volvemos. Llenos de rabia, llenos de ira, llenos de furia con las cicatrices tatuadas en el alma por 20 años de dolor e injusticia. Espero estén listos porque volvemos para poner orden. A los enemigos de la patria les avisamos que la compasión ya no existe en nosotros. Ojo por ojo, diente por diente. Que se cuiden los malditos", se lee. 

¿Quiénes actuarán en la nueva película La gran sangre

Hasta el momento, están confirmados los siguientes actores:

  • Aldo Miyashiro como Tony Blades.
  • Carlos Alcántara como Dragón
  • Pietro Sibille como Mandril.
  • Lucho Cáceres como Cobra. 
  • Joel Ezeta como Johan. 
La gran sangre es una popular serie de televisión peruana transmitida entre 2006 y 2008.
La gran sangre es una popular serie de televisión peruana transmitida entre 2006 y 2008. | Fuente: Tondero

¿De que trató y quienes actuaron en la serie La gran sangre?

La gran sangre fue una serie de televisión peruana de ficción policial creada por Capitán Pérez Producciones, con guion de Aldo Miyashiro, que estuvo protagonizado por él (Tony Blades) junto a Carlos Alcántara (Dragón) y Pietro Sibille (Mandril).

La serie fue estrenada el 15 de mayo de 2006 y finalizó el 4 de enero de 2008 tras cuatro temporadas en Latina. Del mismo modo, se lanzó una película bajo el nombre de La gran sangre: La película en 2007.

"Trata de las aventuras de un trío de vigilantes urbanos, un expolicía artista marcial, un buscavidas y un exsoldado, que buscan combatir el crimen con sus propias manos. Cada temporada, se enfrentan a una banda u organización criminal y su alianza se apoyará todos los recursos para prevenir que la ciudad sea territorio de malditos", se lee en la sinopsis.

El reparto de La gran sangre lo completaron: Lucho Cáceres (Cobra), Joel Ezeta (Johan), Norka Ramírez (Raquel), Haysen Pércovich (El conde), Iván Chávez (Verdes), Roxana Yépez (La Seca), Brian Olazábal (Cholo), Camila Mac Lennan, Katerina D'Onofrio, Érika Villalobos, Diego Cáceres, entre otros.

