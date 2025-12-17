Con Dragón, Mandril, Tony Blades y Cobra, 'La gran sangre' anuncia su nueva película: "¡Ñauuuu!"

Confirmado. La gran sangre regresará a los cines. La franquicia lanzó este miércoles el primer avance de su nueva película protagonizada por Carlos Alcántara (Dragón), Pietro Sibille (Mandril), Aldo Miyashiro (Tony Baldes) y Lucho Cáceres (Cobra).

Con la producción de Tondero y Capitán Pérez, La gran sangre mostró las primeras escenas del esperado largometraje luego de que los mencionados actores estuvieran en una fotografía que se volvió virales semanas atrás y que deslizaba el retorno de una de las series de acción peruanas más populares en nuestro país.

En el teaser, Mandril, Dragón y Tony Blades son llevados esposados y encapuchados por unos policías saliendo de una penitenciaria. Los efectivos les sacan las capuchas y los liberan afuera del establecimiento para luego cerrar las puertas.

Después de mirarse fijamente y de manera seria por unos segundos, Cobra hace su aparición con un viejo auto para llevarse a sus compañeros.

“Ustedes, ¿por qué tan serios? Parece que no están alegres de salir del bote”, les dice mientras maneja. “Les he preparado una fiesta”, exclama el personaje interpretado por Lucho Cáceres antes que su auto se descomponga recibiendo las miradas enojadas de sus compañeros. “No me miren así. No hay recursos”, señala mientras se confirma el regreso de La gran sangre para el 2026. “¡Ñauuuu!”, expresa.