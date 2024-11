"No tengo nada que hablar con ella": Karla Tarazona responde a invitación de Pamela Franco

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karla Tarazona rechazó la invitación de Pamela Franco a tomar un café y aseguró que no tiene nada que hablar con la cumbiambera. Fue en diálogo con Trome que la conductora de televisión afirmó que, si bien respeta a Franco por ser la madre de la última hija de su exesposo Christian Domínguez, no existe amistad ni comunicación entre ambas.

“La respeto porque es la mamá de la hija (de Christian), pero más allá de eso no tendría por qué conversar con ella. ¿Qué tema tendría que ser grave para yo sentarme (a tomar un café) con ella?”, respondió Karla Tarazona en un evento a favor de los animales al que asistió junto a Christian Domínguez el último lunes.

Seguidamente, la también modelo bromeó sobre el tema afirmando que solo hablaría con Pamela Franco si Christian Domínguez no le pasa la pensión para su menor hija que tiene con la cantante. “Si el señor (Christian) se olvida de pasar la pensión, ahí si lo agarro de las mechas”, ironizó la conductora de televisión.

Al ser consultada si hablaría con Pamela Franco si se cruza con ella, Tarazona declaró: “No tendría nada que hablar con ella, a menos que haga algo grave en contra de los niños, pero creo que entre ella y yo no existe ningún tema de conversación”.

Karla Tarazona recordó incidente con Pamela Franco: “No quiso hablar conmigo”

Por otro lado, Karla Tarazona recordó que su expareja, el empresario Rafael Fernández, el popular ‘Huevero’, deslizó un supuesto romance entre ella y Christian Domínguez cuando este último todavía tenía una relación con Pamela Franco.

Al respecto, Tarazona contó que fue a la casa de cantante de cumbia para pedir disculpas por los dichos de su expareja. Sin embargo, mencionó que la bailarina se negó a recibirla sin dar mayores explicaciones.

“Yo me sentía mal por una situación que había pasado que él no tenía nada que ver y en mi casa me enseñaron que, cuando hay que pedir disculpas, hay que pedirlas sin yo tener la culpa. Yo fui, lo busqué y le pedí disculpas, pedí hablar con ella y ella no aceptó, ya pasaron dos años, ya estamos ocupaditos”, acotó.

Pamela Franco asegura no tener ningún problema con Karla Tarazona

Pamela Franco afirmó que no tiene “ningún problema” con Karla Tarazona vinculada, recientemente, a una reconciliación con Christian Domínguez, padre de su pequeña hija.

Fue durante una entrevista en el podcast Sin lenguas en los pelos, conducido por Carloncho y Renzo Winder, que la cantante de 36 años aclaró que solo tuvo un “trato cordial” con Karla Tarazona con quien, aclaró, no hay ningún tipo de amistad.

"Siempre dije que en ese momento (de mi relación con Christian Domínguez) era importante tener un trato cordial y de respeto, pero nunca hemos sido amigas. Yo no le hice nada a ella. Ella no tiene por qué sentir un sentimiento negativo hacia mí”, comenzó diciendo la exintegrante de Alma Bella, quien terminó su relación con Domínguez en enero de este año.

En otro momento, la artista añadió: “Si yo no tengo un sentimiento negativo hacia ella (Karla Tarazona), menos ella hacia mí. Creo que debe haber un trato cordial con ella porque mi hija y su hijo son del mismo papá. Creo que nosotras somos adultas y debemos velar porque ellos sean hermanitos y se quieran”.

