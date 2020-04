Yahaira Plasencia responde a sus detractores. | Fuente: Instagram

Artistas peruanos y extranjeros utilizan sus redes sociales durante la cuaretena para acercarse a sus fans. Así lo hizo Yahaira Plasencia, quien realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram.

La salsera recomendaba a sus fans cumplir con las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19, pero algunos usuarios aprovecharon para criticarla y hasta insultarla.

Ante ello, Yahaira Plasencia decidió responder fuerte y lamentó que exista gente que gaste el tiempo en escribirle palabras soeces.

"Hay mucha gente que se toma el tiempo de hacer un comentario gigante, únicamente porque piensa que me va a molestar o me va a afectar. De verdad, qué triste toda esa gente que se pone detrás de un teclado a escribir sandeces, tonterías... La verdad eso no me molesta, al contrario, me da risa”, expresó.

En ese sentido, la intérprete de "Y le dije no" pidió a sus detractores que si ella no les parece de su agrado, dejen de seguirla en las redes sociales.

“Gente, el mundo está cambiando. Hay que tratar de que si no te cae una persona, simplemente no la veas, no la sigas. Si te gusta otro cantante, sigue a esa persona (...) Cada persona puede elegir lo que le gusta, pero eso no ta da derecho de insultar”, sostuvo.

“Si no le gusto yo, si no te gusta mi boca, mi nariz, mi sombrero, simplemente no se tomen el tiempo de conectarse, no pierdan su tiempo, ni siquiera los leo”, añadió Yahaira Plasencia.

IMPULSA LA CUARENTENA

Luego que el presidente Martín Vizcarra declarara al Perú en estado de emergencia y la cuarentena nacional para evitar la propagación del coronavirus, varios artistas han invocado a sus seguidores a cumplir con las medidas.

La salsera Yahaira Plasencia ha sido una de las estrellas del espectáculo nacional que ha instado a sus fanáticos a mantenerse en casa, a través de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 2 millones de seguidores.

“Si quieres a tu prójimo, a tu país y a tu planeta, quédate en tu casa. Evitemos más contagios, tomemos consciencia”, expresó Yahaira Plasencia en un video publicado en su red social.