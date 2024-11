No será madre: Magdyel Ugaz reveló el verdadero motivo de su decisión de "adoptar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hace unos días, Magdyel Ugaz anunció, mediante sus redes sociales, que estaba lista para “adoptar”. Sin embargo, la actriz que da vida a la popular ‘Teresita’ en la teleserie Al fondo hay sitio aclaró que no será madre y que su decisión se da en favor de una campaña para ayudar a las mujeres con cáncer de mama.

“Hola, a todos. Hace unos días les compartí una decisión importante: que había decidido adoptar. Pues sí es cierto, pero no es lo que muchos imaginaban, voy a adoptar el cuidado de otra mujer. ¿Sabías que muchas mujeres en el Perú no pueden hacerse un chequeo preventivo de cáncer de mama porque no cuentan con los recursos?”, comenzó diciendo la actriz en un video compartido en su cuenta oficial de Instagram el último sábado.

Cabe recordar que Magdyel Ugaz recaló que había decidido “dar un paso importante como mujer” afirmando que iba a adoptar. Esto, luego de haber revelado que sufre de endometriosis, enfermedad que afecta la fertilidad. No obstante, la actriz de 40 años ya afirmó que la adopción es para apoyar a las mujeres.

“La campaña 'Adopta una mama' permite que al hacerme un chequeo también esté apoyando a otra mujer de bajos recursos, para que reciba esta atención de manera gratuita. Al cuidarme, estoy cuidando de alguien más. Hazte tu chequeo y adopta una mama”, concluyó.

Hace unos días, Magdyel Ugaz anunció que iba a "dar un paso importante como mujer". | Fuente: Instagram (magdyelugaz)

Magdyel Ugaz y su lucha contra la endometriosis

En agosto pasado, Magdyel Ugaz reveló que pasó por su segunda operación para tratar la endometriosis, enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta aproximadamente a 190 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva a nivel internacional.

La también actriz de Colorina y De vuelta al barrio compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde habló del largo proceso para iniciar su tratamiento.

"Llegué a mi diagnóstico cinco años después, no por dejadez o falta de interés. Nunca imaginé lo compleja y desafiante que sería esta enfermedad, ni la magnitud de lo que implicaba enfrentar una operación de este tipo. La endometriosis es una enfermedad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo, pero a menudo es invisible y silenciada", escribió.

David Almandoz, Erick Elera, Yvonne Frayssinet, László Kovács y Magdyel Ugaz.Fuente: Instagram (magdyelugaz)

Magdyel Ugaz habló sobre su permanencia en Al fondo hay sitio

Magdyel Ugaz señaló que su continuidad en la serie Al fondo hay sitio aún es incierta. La actriz contó que su contrato con la producción finaliza en diciembre de este año y cabe la posibilidad de que pueda decir adiós a su personaje de Teresa Collazos.

Del mismo modo, reconoció que está abierta a evaluar otras oportunidades laborales, por lo que su continuidad en el papel que la hizo popular dependerá de las conversaciones que tenga con el equipo de producción.

"Mi contrato con la serie es hasta diciembre y estamos ahí, vamos a conversar", señaló Ugaz a Trome.

