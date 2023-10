Leslie Stewart se depidió entre lágrimas de 'El Gran Chef Famosos': "Llegué más lejos de lo que creí"

Una despedida emotiva. A poco de la gran final de El Gran Chef Famosos, la actriz Leslie Stewart fue eliminada del programa. El primer plato que cocinaron fue juane y fue lo único que tenían que preparar en esa noche de eliminación.

La exmodelo nacional no convenció al jurado, por lo que dejó la competencia. "Te conocí hace muchos años cuando fuiste a un restaurante con un grupo de actores donde yo era chef y desde la primera vez que te vi y traté contigo, me di cuenta que eres una mujer super humilde, talentosísima, divertida, muy guapa, trabajadora, y eso nos has demostrado en esta cocina. Te felicito, te vas cocinando mucho mejor, te vamos a extrañar. Gracias por toda esa alegría", dijo Giacomo Bocchio quien fue el primero en halagar a Stewart.

"Tienes una energía increíble, eres super divertida", agregó Nelly Rossinelli. "Vas a dejar un vacío que nadie va a poder cubrir". Para finalizar, Javier Masías recordó cuando fue la primera vez que vio a Leslie Stewart: "Te he visto desde lejos y ahora verte en esta cocina, me recuerda que una siempre tiene intensidad para hacer las cosas, y tú lo tienes. Solo quiero un abrazo tuyo".

Con lágrimas en los ojos, la actriz le dijo adiós al reality de cocina, no sin antes dar unas palabras: "Llegué bastante lejos a lo que yo creí, así es la competencia; les haré barra desde mi casa y que gane el mejor".

Armando Machuca, Milene Vásquez y Mariella Zanetti son los tres finalistas de "El Gran Chef Famosos".Fuente: @ArmandoMachucaC

¿Quiénes son los participantes de la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos?

Después de varios días de intriga, la producción de El Gran Chef Famosos presentó de manera oficial a los 12 famosos que participarán en los nuevos episodios del programa.

En la lista figuran: la modelo Tilsa Lozano, el conductor Checho Ibarra y los actores Renato Rossini, Ximena Hoyos y Saskia Bernaola; ellos fueron los primeros famosos en ser revelados.

Christian Ysla, Gino Pesaressi, Renato Rossini Jr., Florcita Polo, Fiorella Cayo y Giancarlo Granda son los otros famosos que aceptaron el reto de ingresar a una cocina profesional.

A este grupo de figuras del medio se suma la participación de Mónica Zevallos, quien regresa a la televisión después de muchos años fuera de los reflectores.

¿Cuándo y a qué hora empieza la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos?

Luego de tres exitosas temporadas, la cuarta edición de El Gran Chef Famosos llegará este lunes 9 de octubre desde las 8:00. p.m. y los sábados a las 8:30 pm a través de la señal de Latina.