Tilsa Lozano entre los seis primeros participantes de la cuarta temporada de 'El Gran Chef Famosos'

La cuarta temporada de El Gran Chef Famosos se está cocinando; aunque todavía no se ha revelado la fecha de estreno, el conductor, José Peláez, presentó a los 6 primeros participantes que se someterán a los exigentes retos culinarios de los miembros del jurado: Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías.

"¡El caos continúa! El menú ya está servido y ellos son los elegidos", dice el primer avance de los nuevos episodios del reality de Latina.

La modelo Tilsa Lozano, el exfutbolista Checho Ibarra y los actores Renato Rossini, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola y Guillermo Castañeda son primeros famosos revelados. En cada emisión, ellos deberán demostrar sus mejores habilidades en la cocina para permanecer en la competencia.

¿Quiénes serán los otros 6 participantes de la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos?

Los otros seis participantes de El Gran Chef Famosos serán anunciados en los próximos días; aunque José Peláez ya adelantó que habrá más de una sorpresa; en redes sociales también se vocea a Fiorella Cayo, actriz e integrante del grupo Torbellino, quienes se han reunido para celebrar sus 25 años de trayectoria.

El formato familiar ha resultado ser un éxito tanto en la pantalla como en redes sociales. Los televidentes no paran de destacar las cualidades de El Gran Chef Famosos, pues no solo aseguran entretenerse, sino también aprender sobre la preparación de cada desafío culinario.

Laura Spoya: "Me dolió más perder El Gran Chef Famosos que el Miss Universo"

Además de su faceta como periodista deportiva y conductora de un programa paranormal en el que "cazaba fantasmas", según sus propias palabras; la modelo y creadora de contenidos, Laura Spoya, reveló detalles de su participación en el reality de cocina El Gran Chef Famosos.

Aunque disfrutó de la competencia en el reality culinario, confesó que sus nervios y miedo le impidieron ganar el programa de cocina.

"Ese (El Gran Chef Famosos) fue mi programa favorito, porque me gusta comer, además mi esposo es chef. Me gustó tanto que me metí a estudiar comida peruana y mediterránea internacional. Me obsesiono con las cosas que me gustan. Me dolió más perder El Gran Chef, que el Miss Universo. No gané porque me autosaboteé. La semana final me llené de miedo y nervios. Entraba a cocinar temblando y sentía que mi mente estaba nublada", reveló.

Laura Spoya también habló sobre su debut actoral en la película Prohibido Salir y cómo esta experiencia la inspiró a explorar nuevos horizontes.

"El director Sandro Ventura me llamó durante la pandemia para participar en Prohibido Salir. Le dije que nunca había actuado, pero me hizo ver que sí porque actúo en los videos que comparto, creo personajes. Entonces, acepté la propuesta y estoy feliz de haberlo hecho. Me gustó la experiencia", sentenció.