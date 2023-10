Mónica Zevallos vuelve a la televisión peruana como participante en 'El Gran Chef Famosos'

Mónica Zevallos fue anunciada como nueva participante en la cuarta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ que iniciará el próximo lunes 9 de octubre. Es así como la exconductora de televisión regresará a nuestro país para aparecer, otra vez, en señalar abierta tras más de 15 años. Ahora Zevallos, quien debutó en la pantalla chica en 1989, integrará el relity de cocina para preparar los platillos exigidos por los jueces Javier Masías, Nelly Rossinelly y Giacomo Bocchio.

Según se pudo ver en una promoción emitida por Latina el último lunes, Mónica Zevallos será una de las participantes del programa junto con Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini (hijo), y Christian Isla. Anteriormente, fueron presentados: Tilsa Lozano, Renato Rossini, Ximena Hoyos, Checho Ibarra y Saskia Bernaola.

Precisamente, en la última propaganda, Javier Masías expresó su sorpresa por la falta de un participante. “Un momento. Aquí solamente hay once famosos. Falta uno. No es posible”, dijo el crítico de cocina. Inmediatamente, José Peláez entregó al jurado el nombre de exconductora de ‘Vale la pena soñar’, Mónica Zevallos.

“Todo es posible, yo también sueño con cocinar y recuerden que los sueños se hacen realidad”, fueron las palabras de la expresentadora de televisión quien lucía una blusa blanca y un pantalón negro de vestir mientras sonaba de fondo la canción de su programa ‘Vale la pena soñar’.

Mónica Zevallos será una de las participantes en 'El Gran Chef Famosos'. | Fuente: Instagram (monicazevallos_20)

Mónica Zevallos y su éxito con ‘Vale la pena soñar’

Mónica Zevallos es recordada por ser la conductora del exitoso programa ‘Vale la pena soñar’ a finales de los 90 siendo uno de los más vitos a nivel nacional y liderando el rating de los sábados por la noche. Años después, Mónica Zevallos decide retirarse de la televisión nacional trasladándose a Puerto Rico para dirigir su programa ‘Mónica en confianza”. Tres años después decidió retirarse

Mónica Zeballos, además, fue presentadora de los programas: ‘Esta mañana’, ‘Fantástico’, ‘Entre nos’, ‘Mónica’, pero fue con ‘Vale la pena soñar’, primero en Panamericana entre 1999 y 2001 y luego den Latina ente el 2005 y 2006, que alcanzó la fama.

Si bien Mónica Zevallos marcó historia en la televisión peruana con ‘Vale la pena soñar’, finalmente, el programa fue cancelado debido a la poca audiencia. “Empecé a sentir que la televisión empezó a cambiar. Ya no era tan importante el contenido de los temas, no había profundidad, y empecé por primera vez después de muchos años sentir que no me gustaba mucho lo que yo estaba haciendo”, declaró a Trome.

En otro momento, Zevallos recordó ‘Sueltos en casa’, último programa conducido por ella junto al exfutbolista Julinho por Panamericana Televisión. “Había que hacer juegos, pero ya no era juegos entretenidos, sino que había que mostrar más cuerpo, más cosas, más escándalo y no me sentí cómoda”, reveló la comunicadora.