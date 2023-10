¿Por qué Guillermo Castañeda no estará en 'El Gran Chef Famosos'? Esto dijo el productor del reality

A poco de comenzar la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos, se conoció que el actor Guillermo Castañeda formaría parte de las filas del reality de cocina, sin embargo, el programa anunció que su lugar lo ocupará el periodista deportivo Giancarlo Granda.

Tras las críticas que recibió en redes sociales, Ricky Rodríguez, el productor del show del canal 2, negó que la salida del artista se deba a la denuncia que le interpuso la actriz Daniella Pflucker por un caso de agresión sexual cuando ella tenía 18 años, tal y como los seguidores del reality mencionaron.

“En el caso de 'Guille', él había grabado la promoción, pero tuvo unos temas personales que no hicieron posible que esté con nosotros. No, no fue por las críticas en las redes sociales. Él ya estuvo de invitado, de refuerzo en la temporada pasada. La gente quiso mucho que él esté acá. Nosotros, justamente gracias a que estuvo en la temporada pasada, lo llamamos para esta”, dijo a La República.

Por otro lado, no descartó que Guillermo Castañeda esté en una futura quinta temporada de El Gran Chef Famosos: “Cosas de la vida y del trabajo y temas personales de 'Guille' hizo que no nos acompañara esta temporada, pero me imagino que el próximo año podría estar sin ningún problema”, agregó.

Giancarlo ‘El Flaco’ Granda fue anunciado en reemplazo de Guillermo Castañeda para participar en ‘El Gran Chef Famosos’.Fuente: @Ggranda7

Giancarlo Granda reemplazará a Guillermo Castañeda

El Gran Chef Famosos está a pocos días de iniciar una nueva temporada y el programa ya viene anunciando sus nuevos participantes. En un primer momento, el actor Guillermo Castañeda fue uno de los que estaba en la propaganda de la cuarta temporada junto a Tilsa Lozano, Renato Rossini, Ximena Hoyos, Checho Ibarra y Saskia Bernaola. No obstante, fue retirado en la última promoción del reality de cocina emitido el último lunes 2 de octubre.

En ese sentido, Giancarlo ‘El Flaco’ Granda fue anunciado en reemplazo de Castañeda desde este lunes 9 de octubre por lo que deberá preparar los platillos exigidos por el jurado conformado por: Javier Masías, Nelly Rossinelly y Giacomo Bocchio.

Durante una conferencia de prensa este martes, Giancarlo Granda fue presentado como el último competidor. "Me siento contento porque imagino que voy a engordar. Seré el cuarto jurado, cocino y pruebo el mío y el de los demás. He venido para pasarla bien, ha demostrar una nueva faceta, no voy a gritar goles", manifestó.

En otro momento, el narrador deportivo añadió: "Así como el futbol es un idioma del mundo, la cocina también lo es. Vamos a tratar de conectarnos con la gente aunque es difícil. Yo tengo dos misiones: ganar y engordar".