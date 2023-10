Mariella Zanetti y Armando Machuca son los finalistas de 'El gran chef famosos'

Falta un día para conocer al ganador de la tercera temporada de El gran chef famosos y hoy se vivió la última noche de eliminación. Para el reto, Mariella Zanetti, Milene Vásquez, Armando Machuca elaboraron el postre francés tarta Saint Honoré que se dividió en dos preparaciones.

En la primera parte tuvieron que hacer el relleno y la base; por ello, quien lo hizo mejor y se llevó el beneficio fue el actor cómico. Al finalizar el segundo reto, el jurado decidió eliminar a Milene Vásquez.

"Has ido evolucionando, eres una mujer valiente, esforzada y trabajadora. Te celebro", comentó Giacomo Bocchio. "Mírate, tercer lugar, eres una de las personas más nobles, tienes buena vibra y el buen ambiente que se ha vivido es gracias a ti", comentó Nelly Rossinelli.

"Vienes de una destacada familia de actores, pero aquí has demostrado más cosas. No te rindes ante las dificultades. Eres una persona que sabe vivir", finalizó Javier Masías.

"Es tan emocionante haber estado aquí, estoy orgullosa de todo lo logrado y los llevaré en mi corazón. Suerte a Mariela y Armando", dijo Milene Vásquez antes de salir de El gran chef famosos.

Giancarlo Granda reemplazará a Guillermo Castañeda

El gran chef famosos está a pocos días de iniciar una nueva temporada y el programa ya viene anunciando sus nuevos participantes. En un primer momento, el actor Guillermo Castañeda fue uno de los que estaba en la propaganda de la cuarta temporada junto a Tilsa Lozano, Renato Rossini, Ximena Hoyos, Checho Ibarra y Saskia Bernaola. No obstante, fue retirado en la última promoción del reality de cocina emitido el último lunes 2 de octubre.

En ese sentido, Giancarlo ‘El flaco’ Granda fue anunciado en reemplazo de Castañeda desde este lunes 9 de octubre, por lo que deberá preparar los platillos exigidos por el jurado conformado por Javier Masías, Nelly Rossinelly y Giacomo Bocchio.

Durante una conferencia de prensa este martes, Giancarlo Granda fue presentado como el último competidor. "Me siento contento, porque imagino que voy a engordar. Seré el cuarto jurado, cocino y pruebo el mío y el de los demás. He venido para pasarla bien, ha demostrar una nueva faceta, no voy a gritar goles", manifestó.

En otro momento, el narrador deportivo añadió: "Así como el futbol es un idioma del mundo, la cocina también lo es. Vamos a tratar de conectarnos con la gente aunque es difícil. Yo tengo dos misiones: ganar y engordar".