Guillermo Castañeda tras su salida de 'El gran chef famosos': "La denuncia que me pusieron fue archivada"

Contó su verdad. Después de que el productor de El gran chef famosos hablara sobre la salida de Guillermo Castañeda, el propio actor compartió un comunicado aclarando por qué decidió dar un paso al costado del reality de cocina.

En su mensaje, reveló que el canal 2 lo invitó a formar parte de la cuarta temporada del show; sin embargo, los mensajes recibidos en las redes sociales “me traía terribles recuerdos”, en referencia a la denuncia de Daniella Pflucker.

“Decidimos con la producción, que lo mejor era dar un paso al costado en esta oportunidad y retomar la invitación en otro momento”, escribió Guillermo Castañeda. Por ese motivo, priorizó su tranquilidad y no quería ocasionar incomodidad a sus compañeros.

Por otro lado, reveló que la denuncia que le interpuso la actriz fue archivada y ya no quiere estar en el ojo de la tormenta. “Jamás quise publicar mi absolución del caso porque no veía oportuno compartir el fallo. Preferí avanzar con lo mío paso a paso y limpiar mi nombre en base a mi esfuerzo, pero veo que no es suficiente”.

Finalmente, Guillermo Castañeda espera que el comunicado pueda resolver las dudas de quienes lo han juzgado y no quiere entrar en controversias. “Agradezco sin límites las infinitas muestras de apoyo de gente cercana y las que aparecen en redes sociales. Ya vendrán nuevas oportunidades y espero que la invitación siga pendiente para otra temporada”, concluyó.

Giancarlo Granda reemplazará a Guillermo Castañeda

El gran chef famosos está a pocos días de iniciar una nueva temporada y el programa ya viene anunciando sus nuevos participantes. En un primer momento, el actor Guillermo Castañeda fue uno de los que estaba en la propaganda de la cuarta temporada junto a Tilsa Lozano, Renato Rossini, Ximena Hoyos, Checho Ibarra y Saskia Bernaola. No obstante, fue retirado en la última promoción del reality de cocina emitido el último lunes 2 de octubre.

En ese sentido, Giancarlo ‘El flaco’ Granda fue anunciado en reemplazo de Castañeda desde este lunes 9 de octubre, por lo que deberá preparar los platillos exigidos por el jurado conformado por Javier Masías, Nelly Rossinelly y Giacomo Bocchio.

Durante una conferencia de prensa este martes, Giancarlo Granda fue presentado como el último competidor. "Me siento contento, porque imagino que voy a engordar. Seré el cuarto jurado, cocino y pruebo el mío y el de los demás. He venido para pasarla bien, ha demostrar una nueva faceta, no voy a gritar goles", manifestó.

En otro momento, el narrador deportivo añadió: "Así como el futbol es un idioma del mundo, la cocina también lo es. Vamos a tratar de conectarnos con la gente aunque es difícil. Yo tengo dos misiones: ganar y engordar".