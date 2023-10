Giancarlo Granda reemplaza a Guillermo Castañeda en 'El Gran Chef Famosos'

‘El Gran Chef Famosos’ está a pocos días de iniciar una nueva temporada y el programa ya viene anunciando sus nuevos participantes. En un primer momento, el actor Guillermo Castañeda fue uno de los que estaba en la propaganda de la cuarta temporada junto a Tilsa Lozano, Renato Rossini, Ximena Hoyos, Checho Ibarra y Saskia Bernaola. No obstante, fue retirado en la última promoción del reality de cocina emitido el último lunes 2 de octubre.

En ese sentido, Giancarlo ‘El Flaco’ Granda fue anunciado en reemplazo de Guillermo Castañeda para participar en ‘El Gran Chef Famosos’ desde este lunes 9 de octubre por lo que deberá preparar los platillos exigidos por el jurado conformado por: Javier Masías, Nelly Rossinelly y Giacomo Bocchio.

Durante una conferencia de prensa este martes, Giancarlo Granda fue presentado como el último competidor. "Me siento contento porque imagino que voy a engordar. Seré el cuarto jurado, cocino y pruebo el mío y el de los demás. He venido para pasarla bien, ha demostrar una nueva faceta, no voy a gritar goles", manifestó.

En otro momento, el narrador deportivo añadió: "Así como el futbol es un idioma del mundo, la cocina también lo es. Vamos a tratar de conectarnos con la gente aunque es difícil. Yo tengo dos misiones: ganar y engordar".

Giancarlo 'El Flaco' Granda estará en 'El Gran Chef Famosos' desde este 9 de octubre. | Fuente: Instagram (ggranda7)

¡Ellos son los primeros elegidos 🤩🔥! Pronto conocerás a los siguientes participantes que formarán parte de #ElGranChefFamosos - Cuarta Temporada 🍱 pic.twitter.com/WUlanldyJP — El Gran Chef Famosos (@GranChefFamosos) October 3, 2023

Cabe mencionar que el periodista deportivo ya estaba siendo voceado para estar en el programa emitido por Latina. Según información dada por el tiktoker Ric La Torre, ‘El Flaco’ Granda era el ‘famoso’ que iba a sustituir a Guillermo Castañeda.

“Mis fuentes de ceviche me cuentan que mañana en la conferencia de ‘El Gran Chef Famosos’ anunciarían el reemplazo de Guille Castañeda y sería el Flaco Granda. Si es cierto eso, solo quiero decirles que se los adelanté primero”, sostuvo el influencer en su Twitter,

¿Quién es Giancarlo ‘El Flaco’ Granda?

Giancarlo Granda es un conocido periodista deportivo peruano. De acuerdo con su cuenta de Linkedin, el popular ‘Flaco’ estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente trabaja como conductor y narrador deportivo en Gol Perú.

El también comentarista deportivo se volvió popular por su contextura física y sus comentarios en redes sociales. Además, tiene un programa de entrevistas en YouTube titulado ‘Tiempo muerto’ donde conversa con diversos personajes de la televisión y la farándula local.

‘El Gran Chef Famosos’ anunció a los últimos participantes

‘El Gran Chef Famosos’ dio a conocer a los últimos participantes de la cuarta temporada. Por medio de una propaganda, el reality de cocina presentó a Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini (hijo), y Christian Isla como los nuevos competidores culinarios.

No obstante, Javier Masías sostuvo que faltaba un participante más. “Un momento. Aquí solamente hay once famosos. Falta uno. No es posible”, expresó el crítico de cocina. Inmediatamente, José Peláez entregó al jurado el nombre de la nueva integrante. Se trata de la recordada conductora de ‘Vale la pena soñar’, Mónica Zevallos.

“Todo es posible, yo también sueño con cocinar y recuerden que los sueños se hacen realidad”, fueron las palabras de la nueva participante.