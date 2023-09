Mayra Goñi fue eliminada de 'El Gran Chef Famosos': "Voy a meterme a unas clases para seguir cocinando"

Armando Machuca, Mayra Goñi y Leslie Stewart se enfrentaron en una noche de eliminación en la tercera temporada de El Gran Chef Famosos. Sin embargo, solo uno se despidió del programa de cocina.

El primer plato de la noche fue Huevos benedictinos. Quien se llevó el beneficio fue el actor cómico y le servirá para la segunda preparación: galletas azucaradas con formas de animalitos. El artista eligió a los animales para sus compañeras y después recibió otro premio que fue todos los ingredientes pesados ya que, para los postres, se necesitan las medidas exactas.

El primer salvado de El Gran Chef Famosos fue Armando Machuca y continúa en competencia. Tras ello, el jurado decidió eliminar a Mayra Goñi.

"Ha sido de mucho aprendizaje para mí, me da pena. He disfrutado mucho este programa, he conocido personas maravillosas y voy a meterme a unas clases para seguir aprendiendo. Me voy a Miami recargada, estoy emocionada, muchas gracias", dijo la actriz y cantante.

"Gracias, Mayra, por tu tiempo, ha sido bonito ver cómo has ido avanzando", resaltó Giacomo Bocchio. "Eres una actriz maravillosa, cantante maravillosa, ha sido un placer tenerte aquí", agregó Nelly Rossinelli. "Has traído tu maravillosa entrega en esta cocina", finalizó Javier Masías.

José Peláez revela que al principio dijo no a El Gran Chef Famosos

El Gran Chef Famosos sigue generando repercusiones en la televisión nacional desde su estreno el último 1 de mayo. Uno de los pilares del programa es su conductor, José Peláez, quien con su carisma y simpatía ha logrado cautivar a las familias peruanas desde sus casas marcando la pauta a los concursantes quienes participan y preparan diversos platillos con el objetivo de satisfacer los paladares de los jueces: Javier Masías, Giacomo Bocchio y Nelly Rossinelli.

No obstante, en una reciente entrevista para el programa de YouTube Te Jalo, conducido por el cómico Carlos Vílchez, José Peláez confesó que “al principio le dijo que no” a la propuesta para conducir en El Gran Chef Famosos. ¿El motivo? Una posible falta de tiempo para seguir entrenando para las maratones donde participa desde hace varios años.

"Nadie lo sabe, pero al principio, cuando me llamaron por primera vez, me dijeron que se grababa muy temprano hasta muy de noche. ‘Vas a llegar matado a tu casa, no vas a poder hacer otra cosa que el programa", contó Peláez sobre las indicaciones que le dio la producción de Rayo en la Botella luego de pasar el casting para estar al frente del reality de cocina.

En efecto, según comentó José Peláez, la productora le indicó que estaría casi todo el día en el canal con el fin de preparar los programas acordes a su cargo de presentador. Sin embargo, el deportista señaló que dudó en seguir con la propuesta ya que estuvo en preparación para participar en una carrera de triatlón.