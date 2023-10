Santi Lesmes fue eliminado de 'El Gran Chef Famosos': "Me voy feliz porque hice un buen trabajo"

Santi Lesmes, Mariella Zanetti y Josi Martínez se enfrentaron en una noche de eliminación en la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos. Sin embargo, solo uno se despidió del programa de cocina.

El primer plato que tuvieron que preparar fue Pastel de sesos. Fue la actriz y empresaria quien se llevó el beneficio de tener como ayudante a Josi, quien hizo el peor primer plato, por unos 10 minutos para el segundo reto: Pastel en forma de domo con plátanos y fresas. La primera salvada fue Mariella Zanetti, pero le aconsejaron que debe tener más cuidado al leer la receta. El que sigue en competencia es Josi Martínez, por ende, Santi Lesmes fue eliminado.

"Ha sido una experiencia única, me invitaron antes, pero no pude. Giacomo, dicen que uno tiene suerte en la vida cuando encuentra a un mentor, muchas gracias. Nelly, es increíble cómo te tardas cinco minutos en conversar contigo y quererte, te quiero. Masías, hay veces en la vida en el que el tiempo te pone una persona en la que no quieres que desaparezca de tu vida y eso me pasa contigo. Peláez, gracias por llegar a la televisión", dijo el conductor.

"Santi Lesmes, he probado sabores tuyos bien hechos, tú te vas de acá sin ser menos que ninguno, te felicito, has evolucionado, has mostrado tu lado humano, nos haces reír, eres un payaso en el buen sentido, gracias por tu amistad. Has ganado un amigo cocinero", comentó Bocchio. "Lesmes, entré a la tv para aprender de gente como usted. Lo que me ha dicho me ha dejado sin palabras", comentó Javier Masías.

¿Quiénes son los participantes de la cuarta temporada de 'El Gran Chef Famosos'?

Después de varios días de intriga, la producción de El Gran Chef Famosos presentó de manera oficial a los 12 famosos que participarán en los nuevos episodios del programa.

En la lista figuran: la modelo Tilsa Lozano, el conductor Checho Ibarra y los actores Renato Rossini, Ximena Hoyos y Saskia Bernaola; ellos fueron los primeros famosos en ser revelados.

Christian Ysla, Gino Pesaressi, Renato Rossini Jr., Florcita Polo, Fiorella Cayo y Giancarlo Granda son los otros famosos que aceptaron el reto de ingresar a una cocina profesional.

A este grupo de figuras del medio se suma la participación de Mónica Zevallos, quien regresa a la televisión después de muchos años fuera de los reflectores.

¿Cuándo y a qué hora empieza la cuarta temporada de 'El Gran Chef Famosos'?

Luego de tres exitosas temporadas, la cuarta edición de El Gran Chef Famosos llegará este lunes 9 de octubre desde las 8:00. p.m. y los sábados a las 8:30 pm a través de la señal de Latina.