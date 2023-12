Gino Pesaressi quedó en tercer lugar en 'El gran chef famosos': "No me voy triste porque di lo mejor"

Este viernes se conoció al último eliminado de El gran chef famosos. La primera salvada fue Mónica Zevallos y le siguió Christian Ysla; es decir, Gino Pesaressi se despidió del programa.

Los tres participantes tuvieron que preparar un postre llamado Ópera y, sorprendentemente, ni uno recibió malos comentarios del jurado, al contrario, estuvo reñido. Tras sus devoluciones, decidieron que el exchico reality no continuaba en competencia y quedó en tercer lugar.

"Giacomo, eres un profesor increíble, me parece fantástico estar en un lugar donde aprendí mucho. Nelly, eres encantadora, qué lindo ver ese amor de mamá. Siempre has sido un cable a tierra, sigue brillando en lo que haces. Javier, eres una persona que sabe conceptos de todo, sacas lo mejor de todos, es bueno tener a alguien que te ponga límites y muchas gracias por eso. Peláez, contigo he tenido roces, porque eres el pararrayo de esta locura, eres fundamental y los cuatro han hecho una sinergia hermosa, me han dejado jugar, improvisar. He llegado sin querer a buen puerto, no me voy triste porque di lo mejor. Ha sido un gusto", se despidió Gino Pesaressi.

Gino Pesaressi se despidió de "El Gran Chef Famosos" con un abrazado de Mónica Zevallos.

Los 12 participantes de El Gran Chef Famosos: la revancha

Después de unos días de intriga sobre quiénes serán los otros seis participantes en la quinta temporada del reality de cocina denominado El gran chef famosos: la revancha, se reveló los nombres para completar el grupo. Este nuevo formato llegará a la pantalla chica en el lunes 4 de diciembre a las 7:45 p. m.

Susan León (temporada 1), Mauricio Mesones (temporada 2), ‘Loco’ Wagner (temporada 3), Renato Rossini Jr. (temporada 4), Mónica Torres (temporada 2), ‘Flaco’ Granda (temporada 4), Armando Machuca (temporada 3), Mayra Goñi (temporada 3), Milene Vásquez (temporada 3), Junior Silva (temporada 2), Karina Calmet (temporada 1) y Miguel Vergara (temporada 1).

¿Por qué El gran chef famosos es un éxito?

José Peláez, conductor del reality de cocina, reveló que el éxito y la aceptación del programa se debe a la familiaridad con la que trabajan y la que se forma entre todos:

“Siento que aquí somos una gran familia, un equipo sólido trabajando para sacar adelante un programa diario de lunes a sábado y eso no es cosa fácil, sobre todo si no tienes un equipo que está perfectamente engranado y que funciona como una familia”.

Brenda Dávila como jurado en El Gran Chef Famosos

Una de las ediciones de El Gran Chef Famosos tuvo la ausencia del jurado Giacomo Bocchio; sin embargo, tuvo como reemplazo a la chef Brenda Dávila, que es especialista en panadería y repostería.

Justamente, sus consejos fueron de gran ayuda para los participantes, ya que tenían que preparar donas y berlinesas. Muchos comentarios inundaron las redes sobre quién es ella; por ello, el programa dio detalles sobre su carrera. Dávila vive hace más de 10 años en Perú, es especialista en vinos y bebidas espirituosas; y es graduada de sommelier. Además, es pareja de Bocchio, lo acompaña a las grabaciones del programa y lo apoya como productora de sus videos de YouTube.