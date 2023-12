Tilsa Lozano es eliminada de 'El Gran Chef Famosos': "Ha sido una experiencia maravillosa"

El Gran Chef Famosos está cada vez más cerca de su gran final de la cuarta temporada. Ahora, fue Tilsa Lozano quien tuvo que abandonar el programa al ser eliminada por los jueces Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio, que no quedaron del todo convencidos con el pato relleno que preparó la concursante para continuar en competencia.

Es así como Tilsa Lozano consiguió el cuarto lugar en esta edición de El Gran Chef Famosos dejando a Gino Pesaressi, Christian Ysla y Mónica Zevallos en la etapa final del reality de cocina que ya confirmó su etapa de revanchas.

“Quiero agradecerles a todos y algo que dije la vez pasada es que yo en más de 20 años que estoy en televisión siempre decía que yo no tengo amigos en la televisión y que uno no hace amigos y 20 años más tarde voy a decir que me equivoqué, que sí se puede hacer amigos en la televisión, que sí hay gente buena, que sí hay gente con un corazón enorme”, dijo entre lágrimas la modelo.

Seguidamente, Tilsa Lozano mencionó que entró a El Gran Chef Famosos por sus dos hijos Valentina y Máximo que se convirtieron en su motor para no rendirse. La también empresaria agradeció al jurado y resaltó que durante su participación pudo ser ella misma con “defectos, virtudes, lisuras, aciertos, y fracasos”.

“Esta cocina es lo que vivimos todos en el día a día. Un día te quemas, un día haces tu mejor plato, un día vienes con todas las luces y esto es. Más allá de lo que nos ha pasado, de la mochila que cargamos, ha sido una experiencia maravillosa. Pensé que me iba a ir primera o segunda y estoy feliz. Valentina y Máximo, los amo con toda mi vida. Se lo dedicó a ustedes”, añadió.