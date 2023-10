'El Gran Chef Famosos' superó en rating a '¿Cuál es el verdadero?' y 'El reventonazo de la Chola'

El sábado 7 de octubre hubo una nueva batalla por el rating en la televisión peruana. Esta vez, El reventonazo de la Chola, El Gran Chef Famosos y ¿Cuál es el verdadero? se enfrentaron nuevamente el último fin de semana, pero uno de ellos fue el preferido del público en sus casas.

El programa que logró el primer lugar (8.6) fue el reality de cocina que terminó su tercera temporada teniendo como ganadora a Mariella Zanetti quien se enfrentó a Armando Machuca y se llevó la olla de oro. La también actriz le dedicó el premio del concurso a sus hijos.

Le siguió El reventonazo de la chola (8.2) donde estuvo presente la cantante Brunella Torpoco y Jeinson Manuel quien presentó su tema Manos de tijera. El tercer puesto lo ocupó ¿Cuál es el verdadero? En el programa estuvieron presentes Yiddá Eslava y Julián Zucchi que se convierten en cazafarsantes y se enfrentaron a Úrsula Boza y Christopher Gianotti.

Los programas más vistos el sábado 7 de octubre

1. El Gran Chef Famosos: 8.6 puntos

2. El reventonazo de la Chola: 8.2 puntos

3. ¿Cuál es el verdadero?: 8.2 puntos

4. JB en ATV: 6.5 puntos

5. Jirón del humor: 3.8 puntos

Mariella Zanetti se llevó la olla de oro de la tercera temporada de "El Gran Chef Famosos".

Mariella Zanetti fue la ganadora de El Gran Chef Famosos 3

La tercera temporada de El Gran Chef Famosos llegó a su fin y Mariella Zanetti se llevó la olla de oro. Sin embargo, antes de nombrar al ganador, los participantes tuvieron que hacer tres platos.

La entrada fue tartar de carne con huevo poché de codorniz; el plato de fondo, paiche con aire de sachaculantro sobre majado de yuca al ají amarillo y chalaquita de cocona: y para el postre, sopa fría de sabayón con ñoquis crocantes de camotes y quenelle de crema a la mantequilla.

Para saber cuál sería el ganador de El Gran Chef Famosos, el jurado dio un puntaje para cada plato, la persona que obtuvo más puntos, resultó vencedor. Mientras Mariella Zanetti y Armando Machuca cocinaban, Sirena Ortiz, Rocky Belmonte, Josi Martínez, Leslie Stewart, 'La Herbolaria', el 'Loco' Wagner, Fátima Aguilar y Milene Vásquez los visitaron en el set para darle ánimos.

Tras alzar el trofeo de la olla de oro, Zanetti se mostró conmovida y dejó un mensaje: "Quiero agradecer a mi familia y están pendientes de todos. Este trofeo lo comparto con mi amigo Machuca. Mi familia en Estados Unidos me escribía y me daban aliento. Gracias a todo el equipo, son geniales, y al jurado maravilloso, no me cansaré de decir que son unos capos. Mi Peláez, te voy a extrañar", dijo entre lágrimas.