Guty Carrera afirmó que las acusaciones de Alejandra Baigorria influyeron en su distanciamiento del reality. | Fuente: Captura ("El valor de la verdad")

Luego de siete meses, Guty Carrera volvió a pasar la prueba del polígrafo en el programa “El valor de la verdad”, conducido por el periodista Beto Ortiz.

En una noche llena de revelaciones alrededor de su expareja Alejandra Baigorria, el popular ‘Potro’ señaló que debido a las acusaciones que ella hizo contra él lo separaron del reality en el que trabajaba entonces, en alusión a “Esto es Guerra”.

“A mí me botaron y no estaba probado en ese momento de lo que yo había hecho”, dijo al inicio de sus declaraciones. “Me botaron por el escándalo, porque estaba provocando una afectación en los anunciadores del programa”, añadió.

Asimismo, Carrera recordó que el programa sacó un comunicado en el que indicaba que lo “habían suspendido” y dio a entender que hubo una doble moral en esa acción en su contra debido al resto de escándalos de violencia ocurridos entre los integrantes del espacio televisivo.

EL ÚLTIMO VALOR DE LA VERDAD DE GUTY

Como se recuerda, en junio de 2019, Guty Carrera visitó “El valor de la verdad” por primera vez. Entonces, confesó los pormenores detrás de su relación con Melissa Loza y terminó por aceptar que le fue infiel con Milett Figueroa.

Asimismo, en aquel episodio, el exintegrante de “Esto es Guerra” dejó de responder dos preguntas relacionadas a Alejandra Baigorria, debido a la denuncia por violencia psicológica que la modelo le interpuso antes de la emisión del programa.

En el 2016, el Poder Judicial dictó que el modelo se mantenga alejado de su expareja Alejandra Baigorria (con quien mantuvo una relación entre el 2015 y 2016). Así, Carrera no podía acercarse a la vivienda de la empresaria ni mantener comunicación con ella; tampoco referirse a la modelo a través de cualquier medio de comunicación.