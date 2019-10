Mayra Goñi le respondió a Fabio Agostini por supuesta infidelidad durante su relación. | Fuente: Instagram

"El valor de la verdad" tuvo como nuevo invitado al chico 'reality' Fabio Agostini quien, durante el programa, habló sobre romances y supuestos encuentros íntimos con varias artistas peruanas. El nombre que más se repitió fue el de su expareja, Mayra Goñi.

La primera pregunta que Beto Ortiz le hizo al español fue sobre la concursante de "El artista del año". ¿Crees que Mayra Goñi te fue infiel con Nicola Porcella?, interrogó.

Ante esto, Fabio Agostini dijo estar seguro que sí porque una amiga cercana a la actriz se lo contó. Más adelante, encaró a Porcella al respecto y le preguntó por el rumor, pero este lo negó. Sin embargo, el español comentó que el exconcursante de "Esto es guerra" sí había aceptado la supuesta infidelidad a otro compañero del 'reality'. Por eso terminó la relación.

Fabio Agostini respondió varias preguntas sobre su expareja , Mayra Goñi, en "El valor de la verdad". | Fuente: Instagram

LA RESPUESTA DE MAYRA

Mientras estas declaraciones se daban en "El valor de la verdad", Mayra Goñi competía por un cupo en la final de "El artista del año". Al terminar, la también cantante aseguró estar con la conciencia tranquila.

"Yo estoy con mi conciencia limpia, en algún momento hablé de esos temas y no volveré a darle más vueltas al asunto. Yo estoy disfrutando de un gran momento de mi vida y estoy feliz, cero preocupada", aseguró la actriz quien se encuentra en una relación con el músico Nesty.

Mayra Goñi prefirió no responder a las acusaciones de Fabio Agostini en "El valor de la verdad". Como se recuerda, ellos terminaron a finales del 2018. "Él puede decir muchas cosas, yo no voy a hablar mal de nadie. No voy a hablar del tema. Creo que las personas que me conocen creen en mí", apuntó.

Nesty y Mayra Goñi iniciaron su relación en vivo ante las cámaras de "El artista del año". | Fuente: Instagram

Durante su participación en el programa de Beto Ortiz, el exchico 'reality' contestó las 21 preguntas y se llevó los S/. 50.000 de premio. Él habló de supuestos romances y encuentros íntimos con artistas peruanas. Se mencionaron los nombres de Melissa Paredes, Andrea San Martín y Paula Manzanal, entre otros.

En setiembre, durante la gala de "El artista del año", Nesty le pidió formalmente a la actriz ser su pareja. Ella respondió afirmativamente. "Él es muy noble. Yo creo que se roba el corazón de cualquiera", comentó al terminar el programa.