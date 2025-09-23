Flavia Laos, Alessandra Fuller y Mayra Goñi se reencuentran en el cine con la comedia 'Mañana me caso'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Flavia Laos, Alessandra Fuller y Mayra Goñi, recordadas por su participación en la teleserie Ven, baila quinceañera, volverán a compartir pantalla en la comedia de acción Mañana me caso. La propuesta cinematográfica llegará a los cines en 2026 y significará el reencuentro de las tres actrices tras una década.

Se trata de una película creada a partir de una idea original de Miguel Zuloaga de Arte&Escena, con producción de JP Ortiz de Quantico Films y dirección de Pancho Tuesta. El rodaje comenzará en noviembre.

Ahora, la energía que transmitieron en Ven, baila quinceañera se trasladará a la pantalla grande con una historia que combina humor, acción y situaciones inesperadas.

"No es solo una reunión; es el verdadero reencuentro. Ale, Mayra y Flavia tienen una conexión única con el público. Estamos creando un vehículo comercial a la altura de su talento y de la demanda de su fanbase", dijo en comunicado Miguel Zuloaga.

"Nuestro objetivo es generar un evento cinematográfico que aproveche la audiencia cautiva de estas tres estrellas con una comedia de género y alto voltaje", señaló Juan Pablo Ortiz de Quantico Films.

¿De qué trata Ven, baila quinceañera?

Rosy, Camila y Viviana, tres adolescentes de clases sociales distintas, cumplen 15 años y competirán en un conocido programa de televisión con la intención de convertirse en la mejor bailarina juvenil y obtener una fiesta quinceañera.

Además, estas jóvenes mujeres de distintos estratos sociales luchan por conseguir sus sueños, y son interpretadas por Mayra Goñi, Alessandra Fuller y Flavia Laos.

El reparto lo completan Katia Condos, Leslie Stewart, Patricia Portocarrerto, Marcelo Oxenford, el argentino Pablo Heredia (Rebelde Way), Angie Arizaga y Nicola Porcella.

¿Por qué Flavia Laos y Ale Fuller se distanciaron?

En 2018, Pablo Heredia comentó que en su momento le disgustó mucho que lo vinculen sentimentalmente con Flavia Laos, su compañera de elenco en Ven, baila quinceañera, quien además es amiga de su expareja Alessandra Fuller.

"Me molestó muchísimo que me vinculen con Flavia [Laos], porque es amiga de Alessandra [Fuller]... Todo por un programa de espectáculos que es amarillista. La gente no puede pretender que si tengo una amiga durante 4 años no vaya a un concierto o no vaya a cenar. No puede ser que por estar caminando con una persona ya me tenga que vincular. No porque sea del sexo opuesto va a pasar algo", comentó el actor y cantante.