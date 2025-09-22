"Le deseo lo mejor, se ven felices": Rafael Cardozo reacciona al compromiso de Cachaza con André Bankoff

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rafael Cardozo no pudo evitar hablar del reciente compromiso de su expareja Carol Reali, conocida como Cachaza. El integrante de Esto es guerra se sinceró al ver a la modelo brasileña en un romántico video con el actor brasileño André Bankoff, quien le pidió matrimonio.

Fue en el set de América Hoy que el también presentador de televisión mostró su perspectiva a la pedida de mano de Cachaza, con quien terminó el 2022 tras más de doce años de relación siendo una de las parejas más populares de la farándula peruana.

“Creo que tenía que ser en este momento por estar más de doce años ya en una relación. No estoy haciendo una comparación, pero le deseo lo mejor, por lo menos se ve que están felices”, comenzó diciendo el chico reality.

Seguidamente, Janet Barboza le preguntó a Cardozo s todavía mantiene un sentimiento por Cachaza. “Lo único que me queda es un sentimiento de respeto y lo que tengo en la cabeza es que ella es buena persona”, respondió Rafael.

Del mismo modo, deslizó que su expareja vivirá en su natal Brasil una vez que se case con André Bankoff. “Ahora lo que veo es que chau a Cachaza porque creo que se va a Brasil. Yo creo que ahora con la pedida de mano, creo que se muda a Brasil”, señaló.

Cachaza aceptó casarse con el actor brasileño André Bankoff. | Fuente: Instagram

Rafael Cardozo recordó su pedida de matrimonio a Cachaza el 2022

Rafael Cardozo también recordó cuando le pidió la mano a Cachaza a mediados de 2022. El modelo mencionó que hizo la petición en un momento complicado de su relación que terminó meses después.

“Yo cuando he pedido en el 2022, ya no estábamos bien al 100%, estábamos en problemas. Entonces yo creo que el mejor momento para hacer una pedida de mano es cuando está todo bien, maravilloso”, sostuvo.

En ese sentido, Cardozo aseguró que quiso usar su pedida de matrimonio para poder arreglar su relación, algo que no pudo hacerse. “El sentimiento era el mismo, pero fue parte mía para tratar de arreglar la situación, yo creo que fue mi error”, reflexionó.

Rafael Cardozo terminó su relación con Cachaza el 2022 tras doce años de romance.Fuente: Instagram

Cachaza lució anillo de compromiso tras romántica propuesta de André Bankoff

La modelo brasileña Carol Reali, conocida como Cachaza, recibió la propuesta de matrimonio de su pareja, el actor brasileño André Bankoff, quien le entregó un anillo de compromiso frente al mar.

La exintegrante de Esto es Guerra, compartió en redes sociales fotografías y un video de la pedida de mano, donde se aprecia el momento en que aceptó la propuesta. Ella mantiene una relación con Bankoff desde hace más de dos años.

"SIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!! Un sí lleno de emoción, de lágrimas bonitas y de la certeza más grande de mi vida: quiero caminar contigo para siempre", escribió Cachaza en la publicación que hizo a través de Instagram.

André Bankoff también se pronunció sobre su compromiso con Cachaza y escribió en sus redes sociales: "¡Te amo, mi amor, que Dios nos bendiga siempre! Yo quiero construir una familia contigo y caminar de manos atadas hasta el final de nuestras vidas".

Carol Reali y André Bankoff iniciaron su relación después de conocerse en Brasil. La primera cita fue a comienzos del 2023, luego de que la exintegrante de realities terminara su romance de más de 12 años con Rafael Cardozo.