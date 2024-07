¿Gian Piero Díaz reemplazará a Johanna San Miguel en 'Esto es guerra'? Esto dijo el conductor

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gian Piero Díaz respondió a los rumores de si será, o no, el posible reemplazo de Johanna San Miguel en la conducción de Esto es guerra luego de que esta última anunciara su salida del programa por motivos "absolutamente personales".

Fue el último miércoles, mediante sus historias en su cuenta oficial de Instagram, que el popular conductor de realities televisivos emitió un breve comunicado afirmando que continuará con su programa 'Tu mejor compra' en Willax, negando así que vaya a ser parte de Esto es guerra.

Gian Piero Díaz ya estuvo en Esto es guerra entre el 2019 y diciembre de 2021. Fue durante ese tiempo que el comunicador peruano compartió la conducción principal del programa de América Televisión junto a: María Pía Copello, Jazmín Pinedo y la propia Johanna San Miguel.

Diversos seguidores del conductor estaban ansiosos de saber si sería el reemplazo de Johanna San Miguel recordando que podría volver a compartir programa con Renzo Schuller con quien condujo el desaparecido programa Combate entre 2011 y 2018.

Johanna San Miguel hizo su debut en la conducción de 'Esto es guerra' en la primera temoorada el 2012. | Fuente: Instagram (johanna_san_miguel_dammert)

Johanna San Miguel habló de sus posibles reemplazos en 'Esto es guerra'

Recientemente, Johanna San Miguel negó que su salida de Esto es guerra se deba a otra posibilidad laboral. Fue durante la emisión del programa, que la popular 'Queca' de Pataclaun negó irse a otro canal afirmando que quiere "pasar más tiempo con su familia".

"No es que me esté yendo a otro programa de televisión o a otra cosa. No es que tenga problemas de salud, simplemente es una para y poder estar con la familia”, afirmó la también actriz.

En otro momento, Johanna San Miguel señaló que Katia Palma o María Pía Copello serían buenas conductoras para reemplazarla en Esto es guerra ya que antes lo habían hecho. "Ambas tienen mucha experiencia y lo harían muy bien", aseguró.

Gian Piero Díaz estuvo en la conducción de 'Esto es guerra' desde 2019 hasta el 2021. | Fuente: Instagram (gianpierodiazof)

Johanna San Miguel anunció su salida de 'Esto es guerra'

Con un rostro acongojado, Johanna San Miguel anunció su salida de Esto es guerra. La conductora se despidió de todos los integrantes del programa de América Televisión.

“Quiero despedirme con mucho cariño de todos ustedes chicos. Tanto guerreros como combatientes. A mi compañero Renzo Schuller, a la producción, a los técnicos, los camarógrafos, el público, Peter Arévalo, Mister G, Koala, Mariana, Diego y despedirme de todos ustedes, el público que nos ve hace doce años”, inició su discurso la presentadora.

Del mismo modo, aclaró que su salida de Esto es guerra responde a decisiones “absolutamente personales”. “Mi estadía en el programa es hasta fin de este mes (de julio). Los motivos son absolutamente personales. Yo amo a este programa, soy pionera de este programa. Soy la 'mamá Leona' y lo voy a ser por siempre”, añadió.

