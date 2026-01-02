Paco Bazán se arrepiente de haber revelado su celibato cuando estaba soltero: "Fue un error"

Paco Bazán se arrepiente de haber revelado su celibato cuando estaba soltero. El exdeportista peruano calificó como “un error” haberse confesado en público y en señal abierta algo que, ahora, considera un tema personal y privado.

En ese sentido, el actual conductor de televisión precisó que tomó la decisión de hablar del celibato como una manera de recuperar a su exesposa y madre de sus hijos, Melissa Linares. “Quizá al inicio estaba muy encendido con la fe y creo que abusé de decir algunas cosas”, comentó Bazán.

Del mismo modo, la actual pareja de la cantante Susana Alvarado mencionó que su celibato no fue algo que él inventó, sino una práctica que cultivó a partir de su acercamiento con Dios. “Es real, pero no debí haberlo hecho público”, sostuvo.

“No debí decirlo. Fue un error. Creo que cuando uno hace las cosas, tiene que hacerlas para uno mismo y en silencio. Estaba como medio liberado, estaba sintiéndome bien, nunca me había sentido mejor en mi vida, conmigo mismo, que en el tiempo que he practicado”, declaró en diálogo con Trome.

Por último, el exarquero de Universitario de Deportes resaltó haber pasado por momentos difíciles por lo que decidió acudir a la Iglesia y convertirse.

“Mi conversión es real, hubo un Paco hasta el 2022 y después del dolor, de situaciones de duelo en mi vida que toqué fondo, hubo una conversión real”, acotó.

Susana Alvarado se sinceró sobre su relación con Paco Bazán

Susana Alvarado habló de su relación con Paco Bazán, quien, según dijo, le "brinda paz y estabilidad". La vocalista de Corazón Serrano también contó detalles sobre qué planes tienen a futuro, cómo manejan la distancia y qué es lo que más admira de su pareja.

La intérprete asistió a la segunda función del unipersonal de Bazán, Se busca madrina, luego de haberse ausentado en la primera por motivos de salud. "El show superó mis expectativas", afirmó.

Sobre su relación, Susana dijo que, aunque ambos tienen agendas muy ocupadas, siempre buscan tiempo para estar juntos y que, gracias a ello, vivió muchas experiencias nuevas a su lado.

"Francisco es mi primera vez de muchas cosas, en estos 27 años me he privado de mucho, pero hoy estoy feliz y aprendiendo mucho, es un camino largo, pero ahora ya no estoy sola", declaró a Trome.

Durante el unipersonal, Paco Bazán le dedicó unas palabras de amor, aunque respondió que eso es habitual en él, ya que suele expresarse así con ella a diario.

"Ustedes lo escuchan por primera vez, pero yo escucho muchas cosas lindas siempre, a diario, eso es el amor que no solamente se demuestra en tu cumpleaños, en Navidad o porque se cumplió un año más de relación, sino que se alimenta a diario", precisó.