Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Paco Bazán se arrepiente de haber revelado su celibato cuando estaba soltero: "Fue un error"

Paco Bazán se arrepiente de haber revelado su celibato cuando estaba soltero.
Paco Bazán se arrepiente de haber revelado su celibato cuando estaba soltero. | Fuente: Instagram (franciscobazan)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Abusé de decir algunas cosas", explicó Paco Bazán, quien celebró el Año Nuevo 2026 junto a su actual pareja, la cantante Susana Alvarado.

Paco Bazán se arrepiente de haber revelado su celibato cuando estaba soltero. El exdeportista peruano calificó como “un error” haberse confesado en público y en señal abierta algo que, ahora, considera un tema personal y privado.

En ese sentido, el actual conductor de televisión precisó que tomó la decisión de hablar del celibato como una manera de recuperar a su exesposa y madre de sus hijos, Melissa Linares. “Quizá al inicio estaba muy encendido con la fe y creo que abusé de decir algunas cosas”, comentó Bazán.

Del mismo modo, la actual pareja de la cantante Susana Alvarado mencionó que su celibato no fue algo que él inventó, sino una práctica que cultivó a partir de su acercamiento con Dios. “Es real, pero no debí haberlo hecho público”, sostuvo.

“No debí decirlo. Fue un error. Creo que cuando uno hace las cosas, tiene que hacerlas para uno mismo y en silencio. Estaba como medio liberado, estaba sintiéndome bien, nunca me había sentido mejor en mi vida, conmigo mismo, que en el tiempo que he practicado”, declaró en diálogo con Trome.

Por último, el exarquero de Universitario de Deportes resaltó haber pasado por momentos difíciles por lo que decidió acudir a la Iglesia y convertirse.

“Mi conversión es real, hubo un Paco hasta el 2022 y después del dolor, de situaciones de duelo en mi vida que toqué fondo, hubo una conversión real”, acotó.

Susana Alvarado se sinceró sobre su relación con Paco Bazán

Susana Alvarado habló de su relación con Paco Bazán, quien, según dijo, le "brinda paz y estabilidad". La vocalista de Corazón Serrano también contó detalles sobre qué planes tienen a futuro, cómo manejan la distancia y qué es lo que más admira de su pareja.

La intérprete asistió a la segunda función del unipersonal de Bazán, Se busca madrina, luego de haberse ausentado en la primera por motivos de salud. "El show superó mis expectativas", afirmó.

Sobre su relación, Susana dijo que, aunque ambos tienen agendas muy ocupadas, siempre buscan tiempo para estar juntos y que, gracias a ello, vivió muchas experiencias nuevas a su lado.

"Francisco es mi primera vez de muchas cosas, en estos 27 años me he privado de mucho, pero hoy estoy feliz y aprendiendo mucho, es un camino largo, pero ahora ya no estoy sola", declaró a Trome.

Durante el unipersonal, Paco Bazán le dedicó unas palabras de amor, aunque respondió que eso es habitual en él, ya que suele expresarse así con ella a diario.

"Ustedes lo escuchan por primera vez, pero yo escucho muchas cosas lindas siempre, a diario, eso es el amor que no solamente se demuestra en tu cumpleaños, en Navidad o porque se cumplió un año más de relación, sino que se alimenta a diario", precisó.

Paco Bazán es un exarquero peruano y actual conductor de televisión.
Paco Bazán es un exarquero peruano y actual conductor de televisión. | Fuente: Instagram (franciscobazan)

¿Susana Alvarado y Paco Bazán tienen planes de matrimonio?

La distancia no ha sido un obstáculo para ellos. Susana Alvarado confía en su fe para mantener su relación en el camino correcto.

"Creo que Dios tiene mucho que ver aquí porque normalmente siempre estoy lejos, trabajando de un lado, mi familia está en Piura, pero hoy Dios ha encaminado para que estemos más tiempo juntos y él también hace lo posible para que sea más, va dónde voy y viceversa. Siempre escucho 'quédate con el hombre que te amé más', aquí es un 50 y 50", sostuvo.

Sobre la posibilidad de matrimonio, la artista de 27 años respondió: "Que sea lo que Dios quiera".

Agregó que ambos solo buscan "paz, tranquilidad y estabilidad", y que su relación "es algo serio". También contó que lo que más le gusta de él es su corazón: "Desde que lo conocí le dije que tenía un corazón como él, grande".

Finalmente, se refirió con humor a las bromas por la diferencia de edad entre ambos.

"Jugamos mucho con eso, realmente no me molesta. Quiero un hombre como él, que esté tranquilo, termina de trabajar, se va a casa, no está en discotecas, no está en la vida loca".

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Paco Bazán Susana Alvarado celibato

RPP TV

En Vivo

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA