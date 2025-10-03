"Nos llevamos superbién y nos respetamos": Guty Carrera habla de las comparaciones con Nicola Porcella

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Guty Carrera se sinceró sobre las comparaciones que le hacen con Nicola Porcella luego de triunfar en la cadena Telemundo como conductor y después de que ambos hayan llevado su talento a México tras salir del programa reality Esto es guerra en Perú.

Al respecto, el modelo de raíces peruanas mencionó que se lleva "superbién" con Porcella y que siempre que coinciden en alguna reunión —o en un evento— se ríen de las comparaciones por su trabajo en el extranjero.

"Hacen eso (de comparar) todo el tiempo, pero la verdad es que con él (Nicola) me llevo superbién. Lo respeto y él a mí, y cada vez que nos cruzamos nos reímos mucho de las cosas que dicen porque al final esto termina siendo un show", comentó Carrera en diálogo con Trome.

En otro momento, resaltó sus ganas de seguir consolidándose como conductor de los programas televisivos En casa con Telemundo y Hoy Día, pertenecientes a la cadena internacional.

"Todo sacrificio tiene su recompensa y yo espero consolidarme como conductor en la cadena. Además, estoy como protagonista de una novela que se emite por una conocida plataforma internacional con un alto índice de audiencia", manifestó el hijo de la exreina de belleza peruana Edith Tapia.

Finalmente, Guty mencionó que lleva una relación de un año con una joven en Estados Unidos sin revelar su nombre. "Es una chica norteamericana, nos llevamos muy bien, ella entiende a la perfección mi carrera", añadió.

Guty Carrera es conductor de los programas En Casa con Telemundo y Hoy Día. | Fuente: Instagram (gutycarrera)

¿Qué dijo Guty Carrera sobre su faceta como conductor en Telemundo?

Guty Carrera contó que ya viene desempeñándose por "varias semanas" en los dos programas de Telemundo, lo que le ha permitido ganar un nombre en la industria televisiva para los latinos en Estados Unidos.

"Aproximadamente, si juntamos la cantidad de programas que tengo, ya vamos cerca de dos meses de show. Me siento feliz y contento", expresó la expareja de la modelo Melissa Loza.

En ese sentido, aclaró que no es su primera vez en la conducción de un programa televisivo ya que pudo tener dicha experiencia primero en Perú junto con Sofía Franco y Kurt Villavicencio en el programa Cuéntamelo todo, en ATV.

"Ahora en Telemundo tengo la oportunidad de desarrollarme mucho más en la conducción. Siempre estamos dando vuelta por los programas como conductor principal así que yo soy feliz con esta evolución en mi carrera", sostuvo en una emisión del programa Hoy Día, en Miami, en agosto de este año.

En otro momento, Carrera reveló que a inicios de año recibió la invitación para formar parte de La Casa de los Famosos All Stars, pero que rechazó dicha oferta para priorizar su carrera en la conducción y sus ganas de convertirse en una de las caras hispanas en la televisión en Estados Unidos.

“Sigo evolucionando y aprendiendo. Pasar de los realities a la conducción me ha dado otra visión y motiva a seguir creciendo. Tenemos desafíos todos los días y ese reto me impulsa”, acotó.

Nicola Porcella viene triunfando como conductor y actor de telenovelas en México. | Fuente: Instagram (nicolaporcella12)

¿Quién es Guty Carrera?

José Leopoldo Carrera Tapia, conocido como Guty Carrera, es un modelo, actor y personalidad de la televisión de 34 años. Nació en Guayaquil, Ecuador, pero vivió desde niño en Perú junto a su madre, la exreina de belleza Edith Tapia.

Desde muy joven participó en eventos junto a su madre siendo llevado a la televisión el 2013 para participar en el reality de competencia Esto es guerra donde estuvo hasta el 2016 convirtiéndose en un conocido integrante del equipo de Los Leones..

Carrera luego viajó a México para participar en Guerreros, una versión mexicana del reality peruano. Posteriormente, formó parte de la telenovela Nadie como tú y luego participó en los realities La Casa de los Famosos y La Isla: Desafío Extremo.

Aparte de su faceta en televisión, Carrera también se dedica al modelaje para diversas marcas, a la actuación, además de practicar deporte y ser un declarado hincha del club Sporting Cristal.

El modelo, conocido como 'El Potro', también fue una figura mediática por sus relaciones sentimentales. La primera con Melissa Loza, diez años mayor que él. No obstante, se reveló que Carrera engañó a la modelo peruana teniendo un 'affaire' con Milett Figueroa.

Guty también tuvo un polémico romance con Alejandra Baigorria, quien lo denunció por violencia psicológica. Su última pareja conocida fue la modelo y personalidad de televisión mexicana Brenda Zambrano, de quien se separó a inicios del 2023.