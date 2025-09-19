Últimas Noticias
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Isabella Ladera y Hugo García reaparecen juntos tras denuncia contra Beéle por filtración de video íntimo

Isabella Ladera y Hugo García reaparecen juntos tras polémicas con Beéle por video íntimo.
Isabella Ladera y Hugo García reaparecen juntos tras polémicas con Beéle por video íntimo. | Fuente: Instagram (beele)/(hugogarcia)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Más unidos que nunca! A pesar de las polémicas con Beéle, Isabella Ladera estuvo con Hugo García en un concierto de Gian Marco en Miami y en una cena con otros amigos.

Isabella Ladera y Hugo García se muestran más unidos que nunca. Esto, luego de que la influencer venezolana confirmara su demanda en los tribunales de Miami contra su expareja Beéle por la filtración de un video íntimo de ambos que se volvió viral en las redes sociales días atrás.

Fue la propia Isabella quien compartió fotos y videos en Instagram junto a su pequeña hija y otras imágenes de sus actividades diarias. No obstante, lo que llamó la atención fue la foto de una cena donde la modelo está con Hugo García y otro grupo de amigos.

Eso no es todo. La también empresaria de 26 años compartió un video en el concierto del cantante peruano Gian Marco, en Miami, realizado el último 12 de setiembre. “Me encanta ese hombre”, se le escucha decir a Ladera mostrando su admiración por el intérprete de Canción de amor y Te mentiría. “Fuimos a ver a Gian Marco y definitivamente que viva el Perú”, escribió Isabella.

Por su parte, Hugo García también difundió otros videos en su Instagram del concierto del cantautor nacional mostrando a Isabella Ladera grabando con su celular al artista mientras cantaba su canción Hoy. “La más fan”, señaló el exchico reality confirmando que estuvo con Ladera en el evento.

Por otro lado, Hugo García publicó fotos de la comida disfrutada en la cena donde estuvo con Isabella Ladera y otros amigos. Además, mostró otra imagen donde aparece agarrando un helado mientras la influencer tenía otro postre en sus manos. ¿Anunciarán su romance pronto? Veremos.

Isabella Ladera y Hugo García se lucieron juntos en evento público en Miami.

Isabella Ladera y Hugo García se lucieron juntos en evento público en Miami.Fuente: Instagram (hugogarcia)

Isabella Ladera demandó a Beéle por filtración de video íntimo

Isabella Ladera demandó a Beéle por la filtración del video íntimo que se volvió viral en Internet. Según informó TMZ, la influencer venezolana acudió a los tribunales de Miami acusando a su expareja de “filtrar” el contenido privado.

El citado medio afirmó haber obtenido la demanda donde Ladera cuenta que los dos “filmaban videos de sexo en sus teléfonos” a pedido del intérprete de Morena y Si te pillara.

De acuerdo con TMZ, la creadora de contenido señaló que Beéle “era la única persona que tenía acceso al video además de ella” y que Ladera “borró su copia antes de que el material apareciera en línea” en la madrugada del último 7 de setiembre.

“En los documentos, Isabella Ladera dice que no dio su consentimiento para que se publicara el video sexual y que la filtración le causó vergüenza, humillación y angustia mental”, informa el portal internacional.

Posteriormente, la misma Ladera compartió un comunicado donde confirmó su denuncia contra el artista colombiano a quien le habría pedido eliminar dicho contenido explícito.

Finalmente, el reporte precisa que Beéle fue demandado por Isabela Ladera por los presuntos delitos de invasión a la privacidad y acoso cibernético sexual, además de “infligir intencionalmente angustia emocional y negligencia” por lo que estaría pidiendo una indemnización y pena en su contra “por daños y perjuicios”.

Isabella Ladera fue a concierto de Gian Marco con Hugo García y luego a una cena con otros amigos.

Isabella Ladera fue a concierto de Gian Marco con Hugo García y luego a una cena con otros amigos.Fuente: Instagram (hugogarcia)/(isabella.ladera)

Isabella Ladera y Beéle protagonizaron video íntimo que se volvió viral

En los últimos días, Isabella Ladera y Beéle vienen siendo tendencia luego de que se viralizara un vídeo íntimo de las dos celebridades en redes sociales durante la madrugada del último lunes 8 de setiembre.

De acuerdo con medios internacionales, el intérprete de Si te pillara apareció en un video privado acompañado de la influencer venezolana. "El vídeo habría sido grabado por ellos mismos, pero filtrado por una fuente que aún no es clara", señala la revista Semana.

Luego de conocerse el video, Ladera compartió controvertidos mensajes en su cuenta oficial de Threads avivando una posible reconciliación.

"Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente", escribió la celebridad venezolana en medio de la filtración del video viral. "Con la persona correcta ni el pasado duele, ni el presente asusta", se lee en otro post.

Tanto Isabella Ladera como el cantante Beéle negaron haber filtrado el video íntimo entre ambos anunciando medidas legales para encontrar a los responsables.

